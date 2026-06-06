Wypadek kolejowy pod Słupskiem. Sześć wagonów wypadło z szyn

Do wypadku doszło w sobotę o godzinie 12.40 na terenie stacji Jezierzyce Słupskie.

W trakcie wykonywania manewrów przestawiania pociągu sześć wagonów zjechało z szyn.

Skutkiem incydentu jest całkowite zablokowanie szlaku kolejowego w kierunku Słupska.

Przewoźnicy musieli natychmiast wstrzymać kursowanie składów na tej jednotorowej linii.

Zdarzenie miało miejsce dokładnie o godzinie 12.40 w sobotę, gdy na stacji Jezierzyce Słupskie prowadzono rutynową jazdę manewrową. Przedstawiciel zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych S.A. Rafał Wilgusiak poinformował, że do zbadania wszystkich przyczyn tego wypadku została już powołana specjalna komisja ekspercka. Ruch pociągów na jednotorowej linii przebiegającej przez stację Jezierzyce Słupskie został wstrzymany.

Funkcjonariusze policji niezwłocznie podjęli działania w rejonie incydentu.

Skierowani na miejsce policjanci wstępnie ustalili, że podczas przestawiania składu na drugi tor doszło do wykolejenia sześciu wagonów. W wyniku zdarzenia zablokowany został przejazd kolejowy oraz linia kolejowa prowadząca do Słupska. Badania alkomatem wykazały, że maszynista i kierownik pociągu byli trzeźwi. Nikomu nic się nie stało. Policjanci kierują ruch na wyznaczone objazdy. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilkanaście godzin ze względu na konieczność użycia specjalistycznego sprzętu do usunięcia skutków zdarzenia - informuje oficer prasowy KMP Słupsk.

Autobus szkolny utknął na przejeździe kolejowym

Wstrzymanie ruchu kolejowego zmusiło przewoźników do szybkiego zorganizowania alternatywnych form transportu dla podróżnych. W przypadku połączeń obsługiwanych przez Polregio uruchomiono zastępczą komunikację autobusową, która przewozi pasażerów na trasie obejmującej Damnicę, Słupsk oraz Wrześnicę. Podobne kroki podjęły władze PKP Intercity, decydując się na wprowadzenie specjalnych autobusów, które zabezpieczają przejazd na niezwykle ważnym odcinku pomiędzy Słupskiem a Lęborkiem.