Wszystkich Świętych 2026. Pamiętaj o tym przed 1 listopada

Wszystkich Świętych 2026

1 listopada przypada Wszystkich Świętych – dzień, w którym wiele osób odwiedza groby swoich bliskich. To czas zadumy i pamięci o zmarłych, ale dla wielu rodzin również okres wcześniejszych przygotowań do wizyty na cmentarzu. O czym pamiętać? Podpowiadamy!

Pamiętaj o tym przed 1 listopada

W galerii zdjęć poniżej zamieszczamy pełne zestawienie kwestii, które dobrze jest załatwić przed 1 listopada.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

1 listopada 2026. O tym nie zapomnij!

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Kwiaty i znicze na Wszystkich Świętych 2026

Pisaliśmy już, że pierwsze znicze zaczęły pojawiać się w sklepach mimo tego, że do dnia Wszystkich Świętych pozostało wiele tygodni - Markety już gotowe na Wszystkich Świętych. Tak wyglądają półki w Lidlu. Lada moment zaczną także pojawiać się wiązanki i różnego rodzaju kwiaty, którymi udekorujemy groby. Jeśli zastanawiacie się, na jakich kwiatach warto się skupić w tym roku, zachęcamy do sprawdzenia galerii zdjęć poniżej, w której zamieściliśmy hity tego sezonu.

Wszystkich Świętych 2026. Te kwiaty będą hitem na grobach

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Czy 1 listopada trzeba iść do kościoła?

1 listopada, czyli w uroczystość Wszystkich Świętych, katolicy mają obowiązek uczestniczyć we mszy świętej. Jest to bowiem święto nakazane w kościele katolickim.

Warto jednak pamiętać, że obowiązek ten dotyczy uczestnictwa we mszy, a nie samego odwiedzenia cmentarza. Można więc pójść na cmentarz innego dnia, natomiast w uroczystość Wszystkich Świętych należy zadbać o udział w nabożeństwie.

Halloween jest grzechem? Kościół ma swój stosunek

Stanowisko kościoła katolickiego wobec Halloween nie sprowadza się do prostego stwierdzenia, że samo przebieranie się czy udział w zabawie jest grzechem. Krytyka części środowisk kościelnych dotyczy przede wszystkim elementów związanych z okultyzmem, magią, wywoływaniem duchów czy fascynacją satanizmem, a więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Czy obchodzenie Halloween jest grzechem? Znamy kościelny punkt widzenia!