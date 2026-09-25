Ruszyli na pomoc poszkodowanemu. Na miejscu okazało się, że to ich kolega. Michała nie udało się uratować

Tragiczny wypadek w Ciepłem. Strażacy z OSP w Gniewie ruszyli na ratunek

Wyjazd do wypadku drogowego zakończył się dla strażaków OSP ogromną tragedią. Po dotarciu na miejsce okazało się, że poszkodowanym jest ich kolega.

Do tragedii doszło 24 września około godz. 20 we wsi Ciepłe. Służby otrzymały zgłoszenie o samochodzie, który uderzył w drzewo. Na pomoc kierowcy ruszyli m.in. druhowie z OSP w Gniewie. Na miejscu zorientowali się, że poszkodowany to jeden z nich – młody druh Michał, który od lat uczestniczył razem z nimi w akcjach i pomagał potrzebującym. Niestety jego życia nie udało się uratować.

- Trudno znaleźć słowa, które oddałyby nasz ból i żal. Michał był częścią naszej strażackiej rodziny. Człowiek, który swoim życiem, obecnością i służbą pozostawił trwały ślad w naszych sercach. Z wdzięcznością wspominamy wspólnie spędzone chwile, jego gotowość do niesienia pomocy i wszystko, co zrobił dla innych. Dziś pozostaje po Nim ogromna pustka – informuje Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewie.

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Strażacy z OSP w Gniewie przekazali rodzinie, bliskim oraz przyjaciołom Michała najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.

- W tych tragicznych chwilach składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie, Najbliższym i wszystkim, którzy mieli zaszczyt znać Michała łączymy się z Wami w bólu i modlitwie. Spoczywaj w pokoju, Druhu Michale. Cześć Twojej Pamięci! – czytamy.

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