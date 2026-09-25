Alarm na S7 pod Gdańskiem! Odkryto niewybuch z czasów II wojny światowej, służby są już na miejscu

Niewybuch z II wojny światowej na S7. Zamknięta obwodnica

Część Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej została całkowicie zamknięta! W piątek, 25 września, około godziny 14 przy drodze ekspresowej S7, w rejonie węzła Gdańsk Południe, natrafiono na niewybuch z okresu II wojny światowej. Na miejscu są służby, które oczekują na przyjazd saperów. W okolicy powstały ogromne korki.

- Zamknięto odcinek drogi S7 od węzła Gdańsk-Południe do węzła w Lublewie Gdańskim. Kierowcy proszeni są o wybieranie dróg alternatywnych. Objazd jest poprowadzony obwodnicą Trójmiasta drogą S6. Od kierunku Żukowa kierujący są kierowani na drogę wojewódzką nr 221 – mówi asp. Karol Kościuk z komendy powiatowej policji w Pruszczu Gdańskim.

Na razie nie wiadomo, jak długo będą trwały utrudnienia. Odcinek pozostanie jednak zamknięty do momentu przyjazdu wojskowych saperów, a oczekiwanie może potrwać nawet kilka godzin. Służby proszą kierowców o ostrożność i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Sopot: Kolejny niewybuch z czasów II wojny światowej w Trójmieście

To kolejne znalezisko z okresu II wojny światowej odkryte w tym tygodniu na terenie Trójmiasta. Podczas przebudowy ul. Emilii Plater i ul. Na Wydmach w Sopocie pracownicy natrafili w wykopie na niewybuch. Na miejsce sprowadzono saperów, a prowadzone roboty przerwano na całą dobę. Teren zabezpieczono, a saperzy zajęli się znaleziskiem i je unieszkodliwili. Po zakończeniu działań służb wykonawca wrócił do prac w środę.

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