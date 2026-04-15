Wpadł w panikę na widok policji i rozbił auto. 42-latek krył przed mundurowymi sekret

D.P
2026-04-15 16:58

Zobaczył policyjny patrol, wcisnął gaz do dechy i po chwili wylądował na znaku drogowym. 42-letni kierowca z Pelplina chciał uniknąć kontroli, bo ciążył na nim podwójny zakaz prowadzenia pojazdów do 2030 roku. Teraz sprawą krewkiego uciekiniera zajmie się sąd.

42-letni kierowca próbował uciec, jednak szybko stracił panowanie nad autem i doprowadził do kolizji
Galeria zdjęć 4

Ucieczka przed policją w Pelplinie. 42-latek rozbił renault

  • Funkcjonariusze z Pelplina zwrócili uwagę na auto, którego szofer natychmiast przyspieszył na widok mundurowych.
  • Zbieg nie opanował maszyny i z impetem uderzył w przydrożny znak.
  • Szybko wyszło na jaw, że 42-latek dysponuje dwoma sądowymi zakazami kierowania, ważnymi do 2030 roku.
  • Teraz nieodpowiedzialnego mężczyznę czekają surowe konsekwencje prawne.

W poniedziałek, 13 kwietnia, policjanci z Komisariatu Policji w Pelplinie podczas patrolu zauważyli renault. Podejrzewali, że za kierownicą może siedzieć mężczyzna, na którym ciąży zakaz prowadzenia pojazdów.

"- Na widok radiowozu kierowca wyraźnie się przestraszył. Gwałtownie przyspieszył i wykonał manewr skrętu bez użycia kierunkowskazu. Po chwili, w wyniku niedostosowania prędkości do warunków na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w znak drogowy - informują policjanci z Pomorza."

W trakcie kontroli wyszło na jaw, że 42-latek ma dwa obowiązujące zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych, które obowiązują aż do grudnia 2030 roku. Mężczyzna stanie przed sądem, gdzie odpowie zarówno za ich naruszenie, jak i za wykroczenia drogowe, których się dopuścił.

Policja apeluje do kierowców o rozsądek.

"- Wsiadanie za kierownicę mimo sądowego zakazu to poważne przestępstwo. Takie zachowanie stwarza zagrożenie nie tylko dla kierującego, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego. Przestrzeganie przepisów i decyzji sądu to podstawa bezpieczeństwa na drodze - zaznaczają funkcjonariusze."

