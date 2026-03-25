Wnuk zamontował jej w mieszkaniu kamerę. Przydała się, gdy babci sprzedawano pościel!

Złodziejki w Słupsku udawały sprzedawczynie pościeli. Zgubiła je ukryta kamera

W piątek, 20 marca około południa, do mieszkania 89-letniej mieszkanki Słupska zapukała kobieta oferująca sprzedaż pościeli. Po wejściu do środka od razu zagadnęła seniorkę, kierując rozmowę na tematy rodzinne i oglądając zdjęcia stojące na szafce. W tym czasie jej wspólniczka działała w innym pomieszczeniu.

- W tym czasie niepostrzeżenie do mieszkania weszła druga kobieta, która zainteresowała się torebką znajdującą się w innym pokoju. Znalazła w niej portfel, w którym seniorka trzymała 6,5 tysiąca złotych. Kobieta zabrała go i szybko wyszła z mieszkania niezauważona - informują policjanci z Słupska.

Kobiety nie zdawały sobie sprawy, że ich działania są rejestrowane. W przedpokoju mieszkania znajdowała się kamera monitoringu zamontowana przez wnuka seniorki, która nagrała całe zdarzenie.

89-latka powiadomiła wnuka o kradzieży. Zatrzymanie oszustek ze Sławna

Dopiero po kilku godzinach 89-latka zorientowała się, że została okradziona. Skontaktowała się z wnukiem i opowiedziała mu o sytuacji. Mężczyzna niezwłocznie powiadomił policję oraz zabezpieczył nagranie. Funkcjonariusze ze słupskiego komisariatu dokładnie przeanalizowali zapis monitoringu, na którym widać było sprawczynie.

- Funkcjonariusze z Referatu Dochodzeniowo – Śledczego Komisariatu Policji II w Słupsku dokładnie przeanalizowali zapis monitoringu, który zarejestrował wizerunki obu kobiet. Analiza zgromadzonych informacji doprowadziła do wytypowania kobiet, które mogły mieć związek z tym przestępstwem. W niedzielę rano kryminalni zatrzymali do tej sprawy 70-latkę i 47-latkę, mieszkanki powiatu sławieńskiego - zaznaczają funkcjonariusze.

Obie kobiety zostały przewiezione do komisariatu, gdzie wykonano z nimi dalsze czynności procesowe. Usłyszały zarzuty kradzieży, a prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec nich dozoru policyjnego, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu kontaktu z pokrzywdzoną seniorką.

- Policjanci analizują zgromadzony materiał dowodowy i sprawdzają, czy zatrzymane mieszkanki powiatu sławieńskiego mogą mieć związek z podobnymi przestępstwami - dodają słupscy policjanci.

