Wielkie baraże o Mundial 2027 w Gdańsku. Czy Biało-Czerwone spełnią marzenia kibiców? Ruszyła sprzedaż biletów

Polska reprezentacja kobiet rozpoczyna decydującą fazę walki o kwalifikację do Mistrzostw Świata 2027 w Brazylii. Dwumecz z Belgią to pierwsza runda baraży, która zadecyduje o dalszych losach Biało-Czerwonych Pierwsze starcie odbędzie się 9 października o godzinie 20:15 w Leuven, na belgijskiej ziemi. To będzie trudny sprawdzian, ale cztery dni później, 13 października o 18:00, rewanż przeniesie się do Polski, na doskonale znaną Polsat Plus Arenę Gdańsk. To właśnie tam, w atmosferze sportowego święta, nasze piłkarki będą miały szansę udowodnić swoją wartość i przybliżyć się do globalnego turnieju. Wszyscy liczą na to, że wsparcie polskich kibiców poniesie zawodniczki do zwycięstwa.

Belgia to jakościowy i dobrze zorganizowany zespół, z dużym doświadczeniem międzynarodowym. Chce grać w piłkę, dobrze wykorzystuje przestrzenie i ma kilka zawodniczek, które potrafią indywidualną jakością zdecydować o przebiegu spotkania. Tessa Wullaert jest oczywiście jedną z najważniejszych postaci tej reprezentacji, ale skupianie się wyłącznie na niej byłoby błędem. To rywal na naszym poziomie, dlatego spodziewam się dwóch bardzo wyrównanych spotkań, w których mogą decydować detale – mówi Nina Patalon, selekcjonerka reprezentacji Polski.

Bilety na mecz Polska – Belgia

Kibice, którzy pragną wspierać reprezentację Polski kobiet w tym arcyważnym starciu, mają szansę nabyć bilety na mecz już teraz. Sprzedaż prowadzona jest poprzez oficjalny serwis biletowy PZPN: bilety.laczynaspilka.pl/pzpn. Wejściówki w I kategorii kosztują 30 złotych, natomiast w II kategorii – 20 złotych. To niewygórowana cena za możliwość zobaczenia na żywo walki o tak wysoką stawkę. Dla grup zorganizowanych, liczących minimum 20 osób, przygotowano specjalną ofertę – bilet grupowy to zaledwie 10 złotych. Co więcej, dzieci i młodzież do 18. roku życia, w ramach zamówienia grupowego, zapłacą symboliczną kwotę 5 złotych.

To idealna okazja, by całe rodziny, szkolne wycieczki czy kluby sportowe mogły wspólnie kibicować naszym zawodniczkom i zarazić się pasją do piłki nożnej kobiet.

Polsat Plus Arena Gdańsk to dla Biało-Czerwonych miejsce szczególne, które stało się prawdziwym „domem” naszej kadry. Stadion ten od kilku lat gości najważniejsze mecze reprezentacji Polski kobiet, a każdy kolejny pojedynek przyciąga coraz większą rzeszę fanów. Ostatnie spotkanie, czerwcowy pojedynek z Francją, zgromadził na trybunach imponującą liczbę 11 713 osób, co jest dowodem na rosnącą popularność dyscypliny i zaangażowanie kibiców. To właśnie dzięki takiemu wsparciu zawodniczki czują się pewniej i mogą dać z siebie wszystko.