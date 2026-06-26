Pogoda w Łebie: 26-28 czerwca

Dobra wiadomość jest taka, że przez cały weekend w Łebie nie musimy spodziewać się opadów deszczu. Pogoda będzie jednak zmienna, a kluczowa okaże się sobota. To właśnie wtedy termometry pokażą najwyższe wartości, a słońce będzie świecić na bezchmurnym niebie. Warto dobrze zaplanować ten czas, bo niedziela przyniesie już wyraźną zmianę aury.

Weekend rozpocznie się bardzo przyjemnie. Już w piątek temperatura wzrośnie do prawie 25 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. Na niebie pojawi się trochę chmur, ale nie przeszkodzą one w korzystaniu z uroków nadmorskiego kurortu. Wiatr będzie wiał z prędkością nieprzekraczającą 3 m/s.

Sobota to będzie prawdziwy hit tego weekendu! To właśnie wtedy odnotujemy najwyższą temperaturę, która sięgnie nawet 27 stopni. Co więcej, na niebie nie zobaczymy ani jednej chmury. Idealne warunki do plażowania. Wiatr powieje nieco mocniej niż w piątek, ale wciąż będzie to tylko łagodny powiew.

Niestety, po tak pięknej sobocie niedziela przyniesie ochłodzenie. Temperatura maksymalna spadnie do około 23 stopni Celsjusza. Największą zmianą będzie jednak zachmurzenie, które prognozowane jest jako duże. Słońca zobaczymy więc niewiele. Na szczęście wciąż nie musimy obawiać się deszczu, a wiatr osłabnie.

Jak spędzić weekend w Łebie?

Brak deszczu to doskonała informacja dla wszystkich, którzy planują spędzić weekend w Łebie. Sobota, z temperaturą 27 stopni i bezchmurnym niebem, to wymarzony dzień na plażowanie, kąpiele i korzystanie z uroków wybrzeża. Warto właśnie wtedy zaplanować aktywności, które wymagają najwięcej słońca. Piątek również będzie sprzyjał wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Z kolei chłodniejsza i pochmurna niedziela to dobry moment na długie spacery wzdłuż morza, zwiedzanie miasta czy wizytę w jednej z lokalnych restauracji.

Dane pogodowe: OpenWeather

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