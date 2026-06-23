Upały przyciągną tłumy nad morze. W tych miejscach o wolny leżak będzie najtrudniej

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-23 7:43

Zbliżające się wysokie temperatury zachęcą Polaków do masowych wyjazdów. To oznacza wzmożony ruch w popularnych miejscowościach nadmorskich. Przedstawiamy zestawienie pięciu bałtyckich kurortów, które w nadchodzących dniach przeżyją prawdziwe oblężenie.

Plaża Bałtyku w słoneczny dzień, z licznymi turystami odpoczywającymi na piasku, pod kolorowymi parawanami i parasolami, część osób kąpie się w morzu. O zatłoczonych kurortach Bałtyku w sezonie przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Fotodax/ Shutterstock

Bałtyk wchodzi w szczyt sezonu

Nadchodzi najbardziej pracowity okres dla polskiego wybrzeża, napędzany poprawiającymi się warunkami atmosferycznymi. Plaże w popularnych destynacjach szybko stają się pełne już od samego rana, a obiekty noclegowe w mgnieniu oka tracą wolne miejsca. Z uwagi na rozpoczynające się niebawem wakacje, między 26 a 28 czerwca nadbałtyckie kurorty z pewnością będą bardzo zatłoczone. Sprawdzamy, gdzie spodziewać się największej liczby urlopowiczów.

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Wzmożonego ruchu należy oczekiwać przede wszystkim w miejscach oferujących szerokie plaże połączone z bogatą infrastrukturą noclegową i rozrywkową. W praktyce oznacza to, że przy słonecznej pogodzie najwięcej turystów zgromadzi się w Trójmieście oraz znanych miejscowościach na środkowym i zachodnim wybrzeżu.

Tu będzie pełno turystów

  • Mielno jest częstym wyborem dla młodszych wczasowiczów oraz grup znajomych, łącząc relaks na plaży z bogatą ofertą rozrywkową. Przy wyższych temperaturach miejscowość szybko się zapełnia.
  • Sopot pozostaje jednym z najbardziej znanych kurortów w Polsce, przyciągając turystów z kraju i zagranicy dzięki kultowemu molo, ulicy Bohaterów Monte Cassino oraz ekskluzywnym hotelom.
  • Kołobrzeg cieszy się ogromną popularnością wśród rodzin, oferując przestronne plaże i liczne atrakcje, co sprawia, że w sezonie miasto jest niezwykle zatłoczone.
  • Łeba kusi turystów głównie bliskością Słowińskiego Parku Narodowego oraz popularnymi ruchomymi wydmami.
  • Władysławowo to strategiczny punkt na wybrzeżu; ze względu na bliskość Półwyspu Helskiego, liczba odwiedzających pozostaje tu bardzo wysoka przez całe wakacje.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

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Mało znane plaże nad Bałtykiem

Dla osób, które preferują wypoczynek w spokojniejszym otoczeniu, przygotowano zestawienie mniej uczęszczanych lokalizacji na polskim wybrzeżu. Artykuł o takich miejscach znajdziecie tutaj: Mniej znane plaże nad Bałtykiem. Tu odpoczniesz z dala od tłumów.