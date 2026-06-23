Upały przyciągną tłumy nad morze. W tych miejscach o wolny leżak będzie najtrudniej

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Bałtyk wchodzi w szczyt sezonu
Nadchodzi najbardziej pracowity okres dla polskiego wybrzeża, napędzany poprawiającymi się warunkami atmosferycznymi. Plaże w popularnych destynacjach szybko stają się pełne już od samego rana, a obiekty noclegowe w mgnieniu oka tracą wolne miejsca. Z uwagi na rozpoczynające się niebawem wakacje, między 26 a 28 czerwca nadbałtyckie kurorty z pewnością będą bardzo zatłoczone. Sprawdzamy, gdzie spodziewać się największej liczby urlopowiczów.
Polacy ruszają nad Bałtyk. Gdzie można spodziewać się największych tłumów?
Wzmożonego ruchu należy oczekiwać przede wszystkim w miejscach oferujących szerokie plaże połączone z bogatą infrastrukturą noclegową i rozrywkową. W praktyce oznacza to, że przy słonecznej pogodzie najwięcej turystów zgromadzi się w Trójmieście oraz znanych miejscowościach na środkowym i zachodnim wybrzeżu.
Tu będzie pełno turystów
- Mielno jest częstym wyborem dla młodszych wczasowiczów oraz grup znajomych, łącząc relaks na plaży z bogatą ofertą rozrywkową. Przy wyższych temperaturach miejscowość szybko się zapełnia.
- Sopot pozostaje jednym z najbardziej znanych kurortów w Polsce, przyciągając turystów z kraju i zagranicy dzięki kultowemu molo, ulicy Bohaterów Monte Cassino oraz ekskluzywnym hotelom.
- Kołobrzeg cieszy się ogromną popularnością wśród rodzin, oferując przestronne plaże i liczne atrakcje, co sprawia, że w sezonie miasto jest niezwykle zatłoczone.
- Łeba kusi turystów głównie bliskością Słowińskiego Parku Narodowego oraz popularnymi ruchomymi wydmami.
- Władysławowo to strategiczny punkt na wybrzeżu; ze względu na bliskość Półwyspu Helskiego, liczba odwiedzających pozostaje tu bardzo wysoka przez całe wakacje.
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Mielno i Władysławowo na zdjęciach
Mało znane plaże nad Bałtykiem
Dla osób, które preferują wypoczynek w spokojniejszym otoczeniu, przygotowano zestawienie mniej uczęszczanych lokalizacji na polskim wybrzeżu. Artykuł o takich miejscach znajdziecie tutaj: Mniej znane plaże nad Bałtykiem. Tu odpoczniesz z dala od tłumów.