Upały przyciągną tłumy nad morze. W tych miejscach o wolny leżak będzie najtrudniej

Bałtyk wchodzi w szczyt sezonu

Nadchodzi najbardziej pracowity okres dla polskiego wybrzeża, napędzany poprawiającymi się warunkami atmosferycznymi. Plaże w popularnych destynacjach szybko stają się pełne już od samego rana, a obiekty noclegowe w mgnieniu oka tracą wolne miejsca. Z uwagi na rozpoczynające się niebawem wakacje, między 26 a 28 czerwca nadbałtyckie kurorty z pewnością będą bardzo zatłoczone. Sprawdzamy, gdzie spodziewać się największej liczby urlopowiczów.

Polacy ruszają nad Bałtyk. Gdzie można spodziewać się największych tłumów?

Wzmożonego ruchu należy oczekiwać przede wszystkim w miejscach oferujących szerokie plaże połączone z bogatą infrastrukturą noclegową i rozrywkową. W praktyce oznacza to, że przy słonecznej pogodzie najwięcej turystów zgromadzi się w Trójmieście oraz znanych miejscowościach na środkowym i zachodnim wybrzeżu.

Tu będzie pełno turystów

Mielno jest częstym wyborem dla młodszych wczasowiczów oraz grup znajomych, łącząc relaks na plaży z bogatą ofertą rozrywkową. Przy wyższych temperaturach miejscowość szybko się zapełnia .

jest częstym wyborem dla młodszych wczasowiczów oraz grup znajomych, łącząc relaks na plaży z bogatą ofertą rozrywkową. Przy wyższych temperaturach . Sopot pozostaje jednym z najbardziej znanych kurortów w Polsce, przyciągając turystów z kraju i zagranicy dzięki kultowemu molo, ulicy Bohaterów Monte Cassino oraz ekskluzywnym hotelom.

pozostaje jednym z najbardziej znanych kurortów w Polsce, przyciągając dzięki kultowemu molo, ulicy Bohaterów Monte Cassino oraz ekskluzywnym hotelom. Kołobrzeg cieszy się ogromną popularnością wśród rodzin, oferując przestronne plaże i liczne atrakcje , co sprawia, że w sezonie miasto jest niezwykle zatłoczone.

cieszy się ogromną popularnością wśród rodzin, oferując , co sprawia, że w sezonie miasto jest niezwykle zatłoczone. Łeba kusi turystów głównie bliskością Słowińskiego Parku Narodowego oraz popularnymi ruchomymi wydmami.

kusi turystów głównie bliskością Słowińskiego Parku Narodowego oraz popularnymi ruchomymi wydmami. Władysławowo to strategiczny punkt na wybrzeżu; ze względu na bliskość Półwyspu Helskiego, liczba odwiedzających pozostaje tu bardzo wysoka przez całe wakacje.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Mielno i Władysławowo na zdjęciach

6

Mało znane plaże nad Bałtykiem

Dla osób, które preferują wypoczynek w spokojniejszym otoczeniu, przygotowano zestawienie mniej uczęszczanych lokalizacji na polskim wybrzeżu. Artykuł o takich miejscach znajdziecie tutaj: Mniej znane plaże nad Bałtykiem. Tu odpoczniesz z dala od tłumów.