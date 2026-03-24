Ukrywał się przed więzieniem 9 lat. Ma do odsiadki 101 dni kary

9 lat ukrywał się za granicą. Zatrzymany w Lęborku po powrocie

Mieszkaniec Lęborka przez ponad dziewięć lat skutecznie unikał odpowiedzialności karnej, ukrywając się poza granicami Polski. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym, który wydano w związku z wyrokiem za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta. Sąd skazał go na karę 101 dni pozbawienia wolności, której 58-latek przez długi czas nie zamierzał odbyć. Jego ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości zakończyła się jednak w momencie, gdy postanowił wrócić do rodzinnego miasta.

Zaskakująca wizyta drogówki. Jak doszło do zatrzymania 58-latka?

Do zatrzymania poszukiwanego 58-latka doszło w sobotnie popołudnie, 21 marca, na terenie Lęborka. Akcja policjantów z lęborskiej drogówki nie była wynikiem przypadkowej kontroli drogowej, a precyzyjnie zaplanowanych działań operacyjnych. Funkcjonariusze otrzymali informację, że poszukiwany od lat mężczyzna niedawno wrócił do Polski i może przebywać pod znanym im adresem. Po przybyciu na miejsce mundurowi zatrzymali kompletnie zaskoczonego ich wizytą mężczyznę, który już w poniedziałek, 23 marca, został przewieziony do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary.