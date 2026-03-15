Ukradł kilkanaście opakowań kleju do protez, ale daleko z nimi nie uciekł! W pościg ruszyła ekspedientka

Kryminalni z Lęborka natknęli się na znanego złodzieja wchodzącego do drogerii, co wzbudziło ich podejrzenia. Ich przeczucia szybko się potwierdziły, gdy mężczyzna wybiegł ze sklepu, ścigany przez ekspedientkę. Złodziej wpadł w ręce funkcjonariuszy, a pod bluzą ukrywał zaskakujący łup. Dowiedz się, co skradł i jaka kara go spotkała!

Policjanci przeczuwali kłopoty. Chwilę później ze sklepu wybiegł złodziej, a za nim ekspedientka

W czwartek, 12 marca przed południem, kryminalni z Lęborka wyjechali z komendy, by zrealizować zaplanowane czynności służbowe. Po drodze zwrócili uwagę na dobrze znanego im 29-latka, który właśnie wchodził do jednej z drogerii.

Podejrzewając, że mężczyzna może mieć inne zamiary niż zwykłe zakupy, policjanci postanowili zaczekać przed sklepem.

- Lęborscy kryminalni wyjechali z komendy na zlecone czynności służbowe. Po drodze zatrzymali auto, bo zwrócili uwagę na znanego im dobrze 29-letniego złodzieja, który właśnie wchodził do drogerii. Podejrzewając, że mężczyzna poszedł tam nie po to, żeby zrobić zakupy, policjanci postanowili poczekać na niego przed sklepem. Długo to nie trwało, bo po chwili mężczyzna wybiegł z drogerii, trzymając coś pod bluzą. Za nim biegła ekspedientka - czytamy na stronie policji.

Pościg zakończył się po kilku metrach. Złodziej z klejem do protez wpadł w ręce policjantów

Szybko stało się jasne, że ekspedientka ściga złodzieja. Kryminalni natychmiast zareagowali i odcięli 29-latkowi drogę ucieczki. Wkrótce wyszło na jaw, co ukrywał pod bluzą – było tam kilkanaście opakowań kleju do protez zębowych o łącznej wartości 194 zł.

Skradziony towar wrócił na sklepowe półki, a sprawca kradzieży został ukarany mandatem w wysokości 500 zł.

