Tyle zapłacimy za młode warzywa i owoce w 2026 roku. Te produkty podrożały najbardziej

Ceny nowalijek 2026

Nowalijki to pierwsze wiosenne warzywa i owoce pojawiające się po zimie. Do tej grupy zaliczają się m.in. rzodkiewki, sałata, szczypiorek, młoda cebula, botwinka, kalarepa czy szparagi. Dla wielu osób są symbolem nadejścia cieplejszych miesięcy i powrotu świeżych, sezonowych produktów do codziennej diety. Ich pojawienie się na sklepowych półkach co roku wzbudza duże zainteresowanie konsumentów, którzy chętnie sięgają po młode warzywa bogate w witaminy i składniki mineralne.

Wraz z rozpoczęciem sezonu wielu Polaków zwraca uwagę nie tylko na smak i jakość nowalijek, ale także na ich ceny. Te zależą od wielu czynników, m.in. warunków pogodowych, kosztów uprawy, transportu oraz dostępności produktów na rynku. Jak pokazują najnowsze dane, w 2026 roku za część popularnych nowalijek trzeba zapłacić więcej niż w poprzednich sezonach.

Koszyk nowalijek droższy o niemal 5 proc.

Eksperci PanParagon przeanalizowali anonimowe dane z paragonów użytkowników aplikacji, porównując ceny sezonowych produktów z lat 2024, 2025 i 2026. Wyniki wskazują, że w 2026 r. koszyk analizowanych nowalijek ponownie zdrożał. W porównaniu z ubiegłym rokiem konsumenci płacą za niego średnio o około 4,7 proc. więcej. Jeszcze większa różnica widoczna jest w zestawieniu z 2024 r. – wzrost wynosi około 9,4 proc. Pełne zestawienie cen warzyw i owoców znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Ile kosztują nowalijki? Koszyk sezonowych produktów znów zdrożał

10

Niektóre produkty są tańsze

Choć ogólny trend pozostaje wzrostowy, część sezonowych produktów potaniała. Największą obniżkę zanotowała botwinka. Cena pęczka spadła z 4,99 zł do 4,29 zł, co oznacza spadek o 14 proc. względem ubiegłego sezonu.

Mniej zapłacimy także za maliny. Opakowanie o wadze 125 g kosztuje obecnie średnio 8,99 zł, podczas gdy rok temu było to 9,90 zł. To obniżka o 9,2 proc. Tańsza jest również rzodkiewka. Mediana ceny pęczka zmniejszyła się z 2,99 zł do 2,79 zł, czyli o 6,7 proc.