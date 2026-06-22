Kaszubskie wzgórza, lasy i "pola ryżowe". Tak prezentuje się wyjątkowa Trasa Kaszubska

Trasa Kaszubska to jedna z najbardziej spektakularnych inwestycji drogowych w naszym kraju. Kierowcy cenią ją nie tylko za wysoki standard podróżowania, ale również za przepiękne otoczenie, a publikowane w sieci fotografie udowadniają, że sama droga stała się atrakcją turystyczną.

Uwagę podróżnych przyciągają przede wszystkim monumentalne skarpy, które uformowano w trakcie budowy drogi ekspresowej S6. Ich specyficzna, kaskadowa budowa sprawia, że obserwowane z góry do złudzenia przypominają tarasy ryżowe spotykane w Azji Południowo-Wschodniej. Fotografie znajdziecie w galerii zdjęć poniżej, zachęcamy do sprawdzenia!

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tak wygląda Trasa Kaszubska. Droga S6 robi wrażenie! [ZDJĘCIA]

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Kiedy zakończy się budowa drogi S6?

Kierowcy przemierzający północne regiony Polski nieustannie dopytują o termin oddania do użytku całej drogi S6. Na szczęście mamy dla nich pomyślne wieści. Z dostępnych informacji wynika, że finał prac i udostępnienie pełnej trasy ekspresowej S6 zaplanowano na 26 czerwca 2026 roku, tuż przed rozpoczęciem sezonu letniego. Gdy zakończą się wszystkie procedury odbiorcze, podróżni zyskają możliwość przejazdu nową trasą ekspresową S6 nieprzerwanie od Trójmiasta aż do samego Szczecina.

Droga ekspresowa S6 oddawana etapami

W tej chwili kierowcy mogą już korzystać z kilku fragmentów drogi ekspresowej S6. Z końcem kwietnia do użytku oddano między innymi nowy, 22-kilometrowy odcinek trasy S6, łączący Leśnice z Bożepolem Wielkim, którego częścią jest również lęborska obwodnica. Te zrealizowane etapy już teraz znacznie poprawiły komfort przemieszczania się, a docelowe otwarcie całej drogi z pewnością będzie ogromnym ułatwieniem.

Trasa Kaszubska S6 jako fragment Via Hanseatica

Droga ekspresowa S6, która od 2025 roku nosi miano Trasy Kaszubskiej, to niezwykle istotny element międzynarodowego korytarza transportowego Via Hanseatica, łączącego portowe miasta basenu Morza Bałtyckiego – od Lubeki w Niemczech aż po Rygę na Łotwie.

Na mapie drogowej Polski arteria ta stanowi jednocześnie część międzynarodowej trasy E28, licząc sobie blisko 480 kilometrów długości pomiędzy punktami granicznymi. Niezwykle ważnym punktem jest rejon Gdańska, gdzie nowa S6 krzyżuje się z trasą S7, budując kluczowy węzeł komunikacyjny dla transportu tranzytowego i ruchu lokalnego w obrębie aglomeracji trójmiejskiej.