Tragiczny finał awantury na Pomorzu! 43-latek ugodzony nożem zmarł w szpitalu

Krwawy finał awantury w bytowskim mieszkaniu zakończony śmiercią jednego z uczestników.

Uzbrojony 49-latek śmiertelnie ranił 43-latka. Ofiara uciekła z miejsca zdarzenia, ale zmarła pod opieką lekarzy.

Podejrzany o zbrodnię mężczyzna trafił w ręce śledczych. Grozi mu najsurowsza z możliwych kar.

Poniżej przedstawiamy dokładne okoliczności tego wstrząsającego zdarzenia z województwa pomorskiego.

Śmiertelny cios podczas awantury. Tragedia w Bytowie

Do śmiertelnego ataku doszło w jednym z mieszkań w Bytowie. Według wstępnych ustaleń śledczych między dwoma mężczyznami wywiązała się kłótnia, podczas której 49-latek zadał 43-latkowi cios nożem. Ranny zdołał jeszcze opuścić mieszkanie o własnych siłach, po czym świadkowie zawieźli go do szpitala. Mimo wysiłków lekarzy jego życia nie udało się uratować.

- Funkcjonariusze tuż po zgłoszeniu zatrzymali sprawcę napaści. Przez kilka godzin śledczy pod nadzorem prokuratora pracowali na miejscu zdarzenia zabezpieczając szereg śladów kryminalistycznych oraz przesłuchiwali świadków – relacjonują policjanci.

Sprawca z Bytowa w rękach prokuratury. Działał w warunkach recydywy

Zatrzymany 49-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzut zabójstwa. Jak ustalili śledczy, mężczyzna działał w warunkach recydywy. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy. Jeśli zostanie skazany, może spędzić w więzieniu resztę życia.

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