Kolumbijczyk skazany za molestowanie dziecka, schwytany przez polskie służby. Był poszukiwany przez Interpol

Zatrzymany w Słupsku. Ścigany czerwoną notą Interpolu

Pod koniec czerwca w Słupsku pogranicznicy z Ustki schwytali Kolumbijczyka, za którym wystawiono czerwoną notę Interpolu. Sąd Okręgowy w Słupsku poinformował polskie służby o miejscu przebywania mężczyzny, prowadząc jednocześnie kroki zmierzające do przekazania go stronie kolumbijskiej. W swojej ojczyźnie 31-latek usłyszał wyrok 12 lat więzienia za wykorzystanie seksualne małoletniego.

Jednak z powodu problemów formalnych, za które odpowiada strona kolumbijska, do wydania przestępcy ostatecznie nie doszło.

Wniosek o azyl zablokował deportację

Mimo udanej akcji ujęcia mężczyzny, jego błyskawiczne odesłanie do ojczyzny okazało się niemożliwe. Podczas procedur realizowanych przez Straż Graniczną 31-latek wystąpił z wnioskiem o przyznanie mu ochrony międzynarodowej. Polskie prawo w takim przypadku nakazuje natychmiastowe wstrzymanie procedury deportacyjnej.

Tym samym przekazanie cudzoziemca władzom w Bogocie zostało prawnie zablokowane.

Straż Graniczna wskazuje na realne zagrożenie i ryzyko ucieczki

Przedstawiciele Straży Granicznej podjęli kroki, by niebezpieczny przestępca nie przebywał na wolności na terytorium RP. W trakcie posiedzenia sądu mundurowi argumentowali, że 31-latek unikał kary nałożonej przez kolumbijski wymiar sprawiedliwości. Dodatkowo jego dane figurowały w rejestrach osób poszukiwanych na całym świecie. Służby podkreśliły, że rodzaj popełnionego przestępstwa oraz duże prawdopodobieństwo próby ucieczki stanowią poważne niebezpieczeństwo dla społeczeństwa.

Sąd przychylił się do wniosków przedstawionych przez pograniczników.

Izolacja w ośrodku. Szybka ścieżka rozpatrzenia wniosku

Na mocy postanowienia sądu obcokrajowiec trafił do specjalistycznego ośrodka dla imigrantów o zaostrzonym rygorze. Przebywając w izolacji, poczeka na rozstrzygnięcie swojej prośby o przyznanie statusu uchodźcy. Procedura ta będzie toczyć się w trybie pilnym.

Przedstawiciele Straży Granicznej zaznaczają, że to wydarzenie udowadnia skuteczność polskich służb w zabezpieczaniu porządku publicznego, nawet gdy międzynarodowe procedury blokują szybkie przekazanie przestępcy.

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