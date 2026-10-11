Tragedia na ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni. Zginęło dwóch mężczyzn

Dramat na Chwaszczyńskiej w Gdyni

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb w niedzielę krótko po godzinie 18.40. Z informacji przekazanych przez mł. asp. Dawida Westrycha z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku wynikało, że na ulicy Chwaszczyńskiej doszło do bardzo groźnego zderzenia dwóch pojazdów: samochodu osobowego i busa.

Służby ratunkowe zadziałały błyskawicznie. Na miejsce natychmiast wysłano patrole policji, zespoły ratownictwa medycznego oraz trzy zastępy straży pożarnej.

Długa walka o życie poszkodowanych

Po dotarciu na miejsce ratownicy rozpoczęli dramatyczną walkę o życie dwóch mężczyzn jadących samochodem osobowym. Strażacy oraz załogi karetek pogotowia natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej poszkodowanych.

Niestety, obrażenia okazały się na tyle poważne, że mimo ogromnych starań, obu mężczyzn nie udało się uratować.

Obecny na miejscu lekarz mógł jedynie stwierdzić zgon pacjentów. Jak poinformował mł. asp. Dawid Westrych, ofiarami tragicznego zdarzenia są 37-letni obywatel Ukrainy oraz 40-letni Polak.

Śledztwo w sprawie wypadku w Gdyni

Kierujący busem trafił pod opiekę medyków, jednak na ten moment służby nie informują o szczegółach jego stanu zdrowia.

Przez kilka kolejnych godzin ulica Chwaszczyńska była zablokowana. Pracujący na miejscu policjanci oraz policyjni technicy szczegółowo zabezpieczali ślady niezbędne do ustalenia dokładnych przyczyn i przebiegu tego tragicznego zdarzenia.

Wydarzenia z Gdyni to niestety kolejna tragedia na pomorskich drogach. Funkcjonariusze po raz kolejny przypominają o konieczności zachowania szczególnej uwagi za kierownicą i dostosowania prędkości do warunków drogowych.

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