To w tym powiecie w woj. pomorskim bezrobocie bije rekordy. Mamy nowe dane GUS

GUS podał nowe dane o bezrobociu w woj. pomorskim

Najnowszy komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego pokazuje, że grudzień 2025 r. przyniósł wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku. W skali całego regionu wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 5,3%, co oznacza wzrost o 0,7 p.proc. względem grudnia 2024 r. W urzędach pracy na koniec miesiąca figurowało 49,7 tys. osób – to aż o 15,7% więcej niż rok wcześniej. Co ciekawe, mimo rocznej tendencji wzrostowej, w stosunku do listopada 2025 r. stopa bezrobocia pozostała na niezmienionym poziomie.

Statystyki pokazują, że problem braku pracy w większym stopniu dotyka kobiety, które stanowiły 55,0% ogólnej liczby zarejestrowanych. Niepokoić może również fakt, że aż 85,0% bezrobotnych pozostaje bez prawa do zasiłku, a ich udział w ogólnej strukturze zwiększył się w skali roku. Wśród osób zarejestrowanych znaczną grupę stanowią osoby długotrwale bezrobotne (42,0%) oraz osoby powyżej 50 roku życia (24,9%).

Tu bezrobocie jest najwyższe. Nowy Dwór Gdański i Człuchów na czele

Analizując mapę regionu, widać ogromne rozwarstwienie między poszczególnymi powiatami. Niekwestionowanym liderem niechlubnego rankingu jest powiat nowodworski, gdzie stopa bezrobocia osiągnęła poziom 12,0% (wobec 10,7% rok wcześniej). Tuż za nim plasuje się powiat człuchowski z wynikiem 11,0%. W obu tych miejscach sytuacja pogorszyła się w skali roku o ponad jeden punkt procentowy.

Z raportu wynika, że stopa bezrobocia wzrosła w większości powiatów województwa pomorskiego. Największy skok odnotowano w powiecie malborskim, gdzie wskaźnik ten urósł o 1,6 p.proc. Na tym tle wyróżnia się jedynie powiat lęborski, w którym stopa bezrobocia jako jedyna w całym regionie nie uległa zmianie w porównaniu z grudniem 2024 r.

Gdzie o pracę najłatwiej? Sopot i Trójmiasto w najlepszej formie

Na drugim biegunie zestawienia niezmiennie znajduje się Sopot, który może pochwalić się najniższą stopą bezrobocia w całym województwie, wynoszącą zaledwie 2,3%. Bardzo dobrą sytuację utrzymują także pozostałe miasta aglomeracji trójmiejskiej oraz powiaty kartuski i gdański, gdzie wskaźniki oscylują w granicach 2,3-4,1%.

Oferty pracy i zwolnienia grupowe w regionie

Mimo wzrostu liczby bezrobotnych, w grudniu 2025 r. do urzędów pracy zgłoszono 2043 oferty zatrudnienia. Choć rynek wciąż chłonie pracowników, konkurencja staje się coraz większa – na koniec roku na jedną ofertę pracy przypadało średnio 25 bezrobotnych. Sytuację na rynku pracy uzupełniają dane o zwolnieniach grupowych: pod koniec grudnia 4 zakłady pracy zadeklarowały plany zwolnienia około 27 pracowników w najbliższym czasie.

