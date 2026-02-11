Pierwsi pseudokibice usłyszeli już zarzuty. Będą kolejne! Nowe fakty w sprawie bójki w Kościerzynie

Kościerzyna: Pobicie o charakterze chuligańskim. Do 5 lat więzienia dla sprawców. Co z nieletnimi?

We wtorek, 10 lutego do Prokuratury Rejonowej w Kościerzynie doprowadzono ośmiu mężczyzn w wieku od 21 do 37 lat. Usłyszeli oni zarzuty udziału w pobiciu o charakterze chuligańskim. Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński, na środę, 11 lutego zaplanowano przesłuchania kolejnych co najmniej 13 podejrzanych.

Decyzje w sprawie ewentualnych środków zapobiegawczych (takich jak dozór policyjny czy zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych) mają zostać ogłoszone po zakończeniu wszystkich przesłuchań. Wśród zatrzymanych są również dwie osoby nieletnie. Ich sprawą zajmie się Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Za udział w bójce grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. W przypadku czynu o charakterze chuligańskim sąd nie może wymierzyć najniższej kary. Musi ją podwyższyć co najmniej o połowę, co oznacza, że minimalna kara wynosi 6 miesięcy więzienia.

Napadli na sportowców podczas treningu! Policja zorganizowała obławę

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło kilka dni wcześniej. Pierwsze informacje o zakrojonej na szeroką skalę akcji policji pojawiły się w poniedziałek, 9 lutego wieczorem na profilu Pomorskiej Policji na platformie X. Około godz. 19:40 dyżurny odebrał zgłoszenie o wtargnięciu grupy osób na teren obiektu sportowego, gdzie w tym czasie odbywał się trening zawodników.

Przyjezdni weszli do wnętrza budynku, co doprowadziło do bójki. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole. Funkcjonariusze podjęli pościg za sprawcami zdarzenia, a o sytuacji powiadomiono także ościenne jednostki policji oraz pluton zabezpieczenia Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku.

