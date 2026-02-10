Wtargnęli na trening i doprowadzili do bójki. Nowe fakty w sprawie starcia pseudokibiców w Kościerzynie! [GALERIA]

Starcie pseudokibiców w Kościerzynie. Policja zatrzymała już 30 osób, w tym dwie nieletnie

Pierwsze informacje o zakrojonej na szeroką skalę akcji policji pojawiły się w poniedziałek, 9 lutego wieczorem na profilu Pomorskiej Policji na platformie X. Funkcjonariusze przekazali, że przed godz. 20:00, w Kościerzynie doszło do starcia pseudokibiców dwóch klubów piłkarskich. Policjanci niezwłocznie podjęli działania.

Jak poinformowano, około godz. 19:40 dyżurny odebrał zgłoszenie o wtargnięciu grupy osób na teren obiektu sportowego, gdzie w tym czasie odbywał się trening zawodników. Przyjezdni weszli do wnętrza budynku, co doprowadziło do bójki. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole. Funkcjonariusze podjęli pościg za sprawcami zdarzenia, a o sytuacji powiadomiono także ościenne jednostki policji oraz pluton zabezpieczenia Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku.

Do poniedziałkowego (9 lutego) wieczora policja informowała o tym, że zatrzymanych zostało 13 osób, lecz - co zaznaczyli - liczba ta będzie rosła.

Jak dowiedział się reporter Radia Eska, na dzień 10 lutego w sprawie policja zatrzymała już 30 osób. Na terenie miasta i gminy nadal trwają jednak działania mające na celu zatrzymanie wszystkich sprawców.

Funkcjonariusze nadal prowadzą działania

- W wyniku tych wszystkich działań policyjnych zatrzymaliśmy 30 osób, w tym dwie nieletnie w wieku 16 lat. Samochody, którymi przyjechali sprawcy zostały zabezpieczone - mówi Piotr Kwidziński z Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie.

Na terenie miasta i gminy Kościerzyna trwają obecnie czynności, które mają na celu zatrzymanie wszystkich sprawców bójki. Zabezpieczany jest monitoring, przesłuchiwani są świadkowie.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie

5