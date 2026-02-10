Rekord świata w układaniu kostki Rubika pobity przez 9-latka! Teodor Zajder z Gdańska zrobił to w kosmicznym tempie

9-letni Teodor Zajder z Gdańska przeszedł do historii speedcubingu.

Chłopiec został nowym mistrzem świata, układając kostkę Rubika w niespełna 3 sekundy.

To pierwszy w historii wynik poniżej 3 sekund! Dowiedz się więcej o jego niesamowitym osiągnięciu!

"Absolutne szaleństwo!" 9-letni Teodor Zajder przechodzi do historii speedcubingu

Zaledwie 9-letni Teodor Zajder zapisał się na stałe w historii speedcubingu. Młody gdańszczanin został nowym mistrzem świata w konkurencji 3x3x3 w. Chłopiec dokonał niemal niemożliwego podczas turnieju GLS Big Cubes 2026 w Gdańsku, który odbył się 8 lutego tego roku. Speedcubing, znane również jako speedsolving to dyscyplina polegająca na jak najszybszym ułożeniu kostki Rubika. Teodor Zajder ułożył ją w niespełna 3 sekundy.

- Teodor Zajder przechodzi do historii speedcubingu – 2.76 s na zawodach GLS Big Cubes Gdańsk 2026. Pierwszy w historii oficjalnych zawodów WCA wynik poniżej 3 sekund!Pierwszy rekord świata Polaka w kategorii 3×3×3 singiel! A do tego rozwiązanie miało tylko 29 ruchów… absolutne szaleństwo - czytamy na profilu Polskiego Stowarzyszenia Speedcubingu w social mediach.

Pierwsze mistrzostwa świata w układaniu kostki Rubika odbyły się w 1982 roku

Zawody w układaniu kostki Rubika na czas w różnych miastach Polski organizuje Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu. Polscy zawodnicy wielokrotnie zapisywali się w historii tej dyscypliny, zdobywając rekordy świata i startując w mistrzostwach globu.

Pierwsze tego typu mistrzostwa na świecie odbyły się 5 czerwca 1982 roku w Budapeszcie, zaledwie kilka lat po powstaniu samej kostki Rubika. Jej twórcą był węgierski profesor architektury Ernő Rubik, który wynalazł tę logiczną układankę w 1974 roku. Ogromna popularność produktu sprawiła, że już po kilku latach zaczęto organizować międzynarodowe zawody.

