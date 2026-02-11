Butelka wódki za 62 zł może kosztować go pięć lat wolności! 43-latek "zdenerwował się" w supermarkecie [GALERIA]

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-02-11 11:48

Butelka wódki za 62 zł może kosztować go pięć lat wolności. 43-letni gdańszczanin wpadł w szał, gdy pracownik ochrony przyłapał go na próbie kradzieży alkoholu. Zamiast odpuścić, zamachnął się i rzucił butelką w jego stronę. Dzięki szybkiej reakcji ochroniarza 43-latek nie miał szans na ucieczkę. Chwilę później na miejscu pojawiła się policja. Mężczyzna usłyszał zarzut i stanie przed sądem. Grozi mu 5 lat odsiadki.

Rzucił butelką w ochroniarza! Mężczyzna zdenerwował się, gdy nie udało mu się ukraść alkoholu

W sobotę, 7 lutego na terenie jednego z supermarketów na Pomorzu doszło do niecodziennej sytuacji. Do sklepu wszedł mężczyzna, który po chwili zabrał z półki butelkę alkoholu o wartości 62 zł. Postanowił jednak za nią nie płacić i ruszył w stronę wyjścia.

Sytuację zauważył pracownik ochrony, który natychmiast podjął interwencję i próbował zatrzymać mężczyznę. Gdy sprawca zorientował się, że nie zdoła uciec z łupem, zdenerwował się. Zamachnął się i cisnął butelką w stronę ochroniarza. Ten w porę się odsunął, a alkohol roztrzaskał się o podłogę. Dzięki szybkiej reakcji pracownika ochrony mężczyzna nie zdołał uciec. Na miejsce wezwano policję.

- Po godzinie 21.00 policjanci odebrali zgłoszenie, że w jednym z supermarketów miało dojść do kradzieży alkoholu, sprawca jest agresywny i zaatakował interweniującego pracownika ochrony. Na miejsce pojechali policjanci z Oddziału Prewencji Policji Gdańsk i podczas rozmowy ze zgłaszającym ustalili okoliczności zdarzenia - informuje pomorska policja.

Mężczyźnie postawiono zarzuty, a kara może być surowa

Policjanci zatrzymali 43-letniego mieszkańca Gdańska, który próbował ukraść towar ze sklepu. Mężczyzna został przetransportowany do komisariatu. Podczas czynności policjanci z komisariatu w Oruni przyjęli zawiadomienie, przesłuchali świadków i sprawdzili zabezpieczony monitoring.

- Dzięki zgromadzonym dowodom mężczyźnie został przedstawiony zarzut usiłowania kradzieży rozbójniczej, zakwalifikowany jako wypadek niższej wagi - dodają funkcjonariusze.

Policja zaznacza, że za kradzież rozbójniczą grozi kara 10 lat więzienia. Jeżeli czyn ma znamiona wypadku mniejszej wagi, wówczas grozi kara 5 lat więzienia.

