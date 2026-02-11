Zimowy armagedon na Pomorzu! Drogi jak szklanka, autobusy w Gdańsku łapią opóźnienia. "Wszyscy staliśmy w korku" [GALERIA]

Drogi jak lodowisko, autobusy stoją! Mieszkańcy Pomorza narzekają

Uwaga – drogi jak szklanka! Polska objęta alertami, a na północy kraju kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Obowiązują ostrzeżenia 2. stopnia w związku z marznącymi opadami. Jakie warunki panują w środę, 11 lutego, w Trójmieście?

Obecnie z powodu złych warunków atmosferycznych występują opóźnienia na większości linii autobusowych w Gdańsku. Nogę z gazu ściągają też kierowcy, ponieważ śnieg i błoto pośniegowe zalegają na głównych arteriach w Sopocie czy w Gdyni.

- Główne ulice są nieodśnieżone.- Przyjechałem z Rumi. Samochód prowadziłem powolutku. Wszyscy staliśmy w korku - relacjonują mieszkańcy Pomorza w rozmowie z dziennikarką Radia Eska.

Trudne warunki mają utrzymać się do końca tego tygodnia, kiedy spodziewane są nie tylko opady śniegu, ale też odwilż, która przyniesie marznące opady. Mieszkańcy Pomorza muszą przygotować się także na powrót arktycznych mrozów. Te mają się pojawić po weekendzie.

IMGW ostrzega przed pogodowym armagedonem! Gdzie obowiązują alerty 2. stopnia?

Przypomnijmy, że IMGW wydał ostrzeżenia 2. stopnia przed marznącymi opadami deszczu i mżawki. W wielu powiatach północnej Polski (głównie na Pomorzu, ale też na Warmii i Mazurach) może być bardzo ślisko. Alerty obowiązują od środowego (11 lutego) poranka do czwartku (12 lutego).

Alert obowiązuje od godz. 6:00 w dniu 11 lutego do godz. 10:00 w dniu 12 lutego na terenie Trójmiasta oraz w powiatach: słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, bytowskim, kartuskim, gdańskim, kościerskim, człuchowskim, chojnickim, starogardzkim, sępoleńskim, tucholskim, świeckim, grudziądzkim, kwidzyńskim, tczewskim, sztumskim, malborskim i nowodworskim.

Z kolei od godz. 9:00 w dniu 11 lutego do godz. 10:00 w dniu 12 lutego ostrzeżenie obowiązuje w Elblągu i Olsztynie oraz w powiatach: brodnickim, nowomiejskim, iławskim, elbląskim, działdowskim, ostródzkim, braniewskim, lidzbarskim, nidzickim, olsztyńskim, bartoszyckim, szczycieńskim, kętrzyńskim i mrągowskim.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie