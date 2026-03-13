To największy zamek na świecie. Znajduje się w Polsce i zajmuje ok. 21 hektarów

Największy zamek na świecie

Zamek w Malborku, bowiem to o nim to, to prawdziwy gigant średniowiecznej architektury. Kompleks zajmuje około 21 hektarów, co czyni go największym zamkiem na świecie pod względem powierzchni. Potężna twierdza z czerwonej cegły powstała w XIII wieku jako siedziba Zakonu Krzyżackiego.

Budowa rozpoczęła się po 1280 roku, gdy Krzyżacy zaczęli wznosić warownię nazwaną Marienburg. Z czasem zamek rozrósł się do ogromnego kompleksu składającego się z trzech części: Zamku Wysokiego, Średniego i Niskiego. Dziś zamek jest jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych w Polsce i znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Każdego roku odwiedzają go setki tysięcy turystów z całego świata. W galerii zdjęć poniżej znajdzecie fotografie obiektu, zachęcamy do sprawdzenia.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Zamek w Malborku

29

Malbork - miasto, które wyrosło przy zamku

Początki Malborka związane są z m.in. ekspansją Zakonu Krzyżackiego na ziemiach pruskich. Krzyżacy przybyli w te okolice w XIII wieku i rozpoczęli budowę swojej monumentalnej twierdzy. Wokół niej zaczęła rozwijać się osada, która szybko stała się ważnym ośrodkiem handlowym i administracyjnym.

Przez wieki Malbork był świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych. Po klęsce Krzyżaków pod Grunwaldem w 1410 roku miasto i zamek odegrały ważną rolę podczas oblężenia przez wojska polsko-litewskie. W kolejnych stuleciach twierdza przechodziła z rąk do rąk, a po zniszczeniach II wojny światowej została pieczołowicie odbudowana.

740 lat praw miejskich

Co ciekawe, Malbork uzyskał prawa miejskie 27 kwietnia 1286 roku, więc w tym roku minie 740 lat. Miasto obchodzi 740-lecie nadania praw miejskich dokładnie 27 kwietnia. Z tej okazji zaplanowano liczne wydarzenia kulturalne, wystawy, spotkania i imprezy plenerowe. Obchody mają nie tylko upamiętnić wielowiekową historię miasta, ale także podkreślić jego znaczenie jako jednego z najważniejszych ośrodków turystycznych i historycznych w Polsce.