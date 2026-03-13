Złodzieje czyhają przy bankomatach. Ten sygnał powinien natychmiast cię zaniepokoić

Uważaj na podejrzane elementy przy bankomacie

Wypłacanie gotówki z bankomatu dla wielu osób jest codzienną, niemal automatyczną czynnością. Wystarczy włożyć kartę, wpisać kod PIN i po chwili odebrać pieniądze. Przez lata bankomaty uchodziły za jedną z najbezpieczniejszych i najwygodniejszych form dostępu do własnych środków, dlatego korzystają z nich miliony Polaków – zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach.

Eksperci przypominają jednak, że choć systemy bankowe są stale udoskonalane, przestępcy również szukają nowych sposobów na wyłudzenie pieniędzy. Dlatego podczas korzystania z bankomatu warto zachować czujność i zwracać uwagę na detale, które mogą świadczyć o próbie oszustwa.

Widzisz to przy bankomacie? Lepiej natychmiast odejdź

Podczas korzystania z bankomatu warto przyjrzeć się urządzeniu. Niewielkie zmiany w jego wyglądzie mogą oznaczać, że ktoś próbował je przerobić. Niepokój powinny wzbudzić m.in.

dodatkowe elementy przy klawiaturze,

ślady kleju,

zarysowania

dziwnie zamontowane pojemniki na ulotki.

Szczególną uwagę należy zwrócić na klawiaturę. Jeśli jest grubsza niż zwykle, odstaje lub klawisze działają z oporem, może to oznaczać zamontowaną nakładkę przechwytującą dane. W takiej sytuacji najlepiej natychmiast zrezygnować z wypłaty.

Eksperci przypominają również, że bankomaty ustawione w ustronnych miejscach są znacznie łatwiejszym celem dla złodziei. Bezpieczniej korzystać z urządzeń znajdujących się w oddziałach banków lub w dobrze oświetlonych galeriach handlowych.

Skimming – wciąż jedna z najczęstszych metod

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń jest tzw. skimming, czyli kopiowanie danych zapisanych na pasku magnetycznym karty płatniczej. Oszuści montują na bankomatach niemal niewidoczne nakładki oraz małe kamery, które rejestrują wpisywany kod PIN. Dzięki temu mogą później stworzyć duplikat karty i wypłacić pieniądze z konta ofiary. Właśnie dlatego zawsze warto zasłaniać klawiaturę dłonią lub portfelem podczas wpisywania PIN-u.

Pułapki na kartę

Przestępcy stosują także inne metody. Jedną z nich jest card trapping, czyli specjalna pułapka w szczelinie na kartę. Po zakończeniu operacji karta nie chce się wysunąć, a w pobliżu pojawia się osoba podająca się za pomocnego przechodnia lub pracownika banku. W trakcie "pomocy" próbuje zdobyć kod PIN.