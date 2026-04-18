To najwęższe miasto świata. Jest wciśnięte między skały

Na świecie nie brakuje miejsc, które zaskakują swoimi rekordami i nietypowymi cechami. Mamy najwyższe wieżowce, które sięgają chmur, największe wsie, w których życie toczy się jak w małym miasteczku, czy najbardziej nietypowe atrakcje stworzone przez naturę i człowieka. Każde z nich pokazuje, jak różnorodna potrafi być nasza planeta i jak bardzo potrafi zaskakiwać. Mało kto jednak wie, że istnieje również miejsce, które wyróżnia się nie wysokością ani rozmiarem, lecz swoją niezwykłą wąskością! Oto najwęższe miasto świata.

Yanjin w chińskiej prowincji Junnan jest często przedstawiane jako najwęższe miasto świata. Leży w bardzo ciasnej dolinie rzecznej, między stromymi zboczami gór, dlatego zabudowa została dosłownie "wciśnięta" między rzekę a skały. Co ciekawe, na najwęższym odcinku miejscowość ma około 30 metrów szerokości, a najszerszy fragment to około 300 metrów.

W miejscowości uwagę zwracają też wysokie budynki. Obiekty stoją wzdłuż rzeki niemal w jednej linii, a część zabudowy opiera się na palach, co ma związek z warunkami terenowymi i ryzykiem podniesienia poziomu wody. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda miasteczko, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej.

Wąskie uliczki przyciągają turystów

Dotarcie do Yanjin nie jest najprostsze - to jedno z tych miejsc, gdzie sama podróż jest już częścią przygody. Miasto leży bowiem w górzystej części prowincji Junnan, z dala od głównych szlaków turystycznych. Jak więc najszybciej i najwygodniej dotrzeć do celu?

Najlepiej bez wątpienia zacząć od przelotu do jednego z większych miast, np. do Kunming. Następnie stąd do Yanjin zostaje ok. 6 godzin jazdy autem. Niestety, ale do Yanjin nie prowadzi żadna szybka autostrada ani bezpośrednie połączenie lotnicze, więc tak jak wspominaliśmy sama podróż będzie przygodą.