To najwęższe miasto świata. Jest wciśnięte między skały

Anastazja Lisowska
2026-04-18 9:51

Wygląda, jakby ktoś wcisnął je siłą między skały. Poznajcie niezwykłe miasto, które rozciąga się wzdłuż rzeki w tak wąskiej dolinie, że miejscami ma zaledwie kilkadziesiąt metrów szerokości - uchodzi za najwęższe na świecie i zachwyca swoją nietypową formą.

Yanjin
Galeria zdjęć 5
Radio ESKA Google News

Na świecie nie brakuje miejsc, które zaskakują swoimi rekordami i nietypowymi cechami. Mamy najwyższe wieżowce, które sięgają chmur, największe wsie, w których życie toczy się jak w małym miasteczku, czy najbardziej nietypowe atrakcje stworzone przez naturę i człowieka. Każde z nich pokazuje, jak różnorodna potrafi być nasza planeta i jak bardzo potrafi zaskakiwać. Mało kto jednak wie, że istnieje również miejsce, które wyróżnia się nie wysokością ani rozmiarem, lecz swoją niezwykłą wąskością! Oto najwęższe miasto świata.

Najwęższe miasto świata

Yanjin w chińskiej prowincji Junnan jest często przedstawiane jako najwęższe miasto świata. Leży w bardzo ciasnej dolinie rzecznej, między stromymi zboczami gór, dlatego zabudowa została dosłownie "wciśnięta" między rzekę a skały. Co ciekawe, na najwęższym odcinku miejscowość ma około 30 metrów szerokości, a najszerszy fragment to około 300 metrów.

W miejscowości uwagę zwracają też wysokie budynki. Obiekty stoją wzdłuż rzeki niemal w jednej linii, a część zabudowy opiera się na palach, co ma związek z warunkami terenowymi i ryzykiem podniesienia poziomu wody. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda miasteczko, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej. 

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Galeria zdjęć 5

Wąskie uliczki przyciągają turystów

Dotarcie do Yanjin nie jest najprostsze - to jedno z tych miejsc, gdzie sama podróż jest już częścią przygody. Miasto leży bowiem w górzystej części prowincji Junnan, z dala od głównych szlaków turystycznych. Jak więc najszybciej i najwygodniej dotrzeć do celu?

Najlepiej bez wątpienia zacząć od przelotu do jednego z większych miast, np. do Kunming. Następnie stąd do Yanjin zostaje ok. 6 godzin jazdy autem. Niestety, ale do Yanjin nie prowadzi żadna szybka autostrada ani bezpośrednie połączenie lotnicze, więc tak jak wspominaliśmy sama podróż będzie przygodą.

chiny
ciekawostki