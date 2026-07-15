Polskie kurorty coraz droższe. W tych miejscowościach ceny mieszkań biją rekordy

Marzysz o apartamencie z widokiem na góry lub morze? Musisz przygotować naprawdę pokaźny budżet. W najdroższych polskich kurortach ceny nowych mieszkań przekraczają już 30 tys. zł za metr kwadratowy. Najnowszy raport BIG DATA RynekPierwotny.pl pokazuje, że rynek nieruchomości wakacyjnych nadal pozostaje wyjątkowo drogi, choć w części miejscowości widać korekty cen.

Najdroższe kurorty w Polsce

Liderem zestawienia drugi rok z rzędu pozostaje Zakopane. Średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań oferowanych przez deweloperów wynosi tam już blisko 34,9 tys. zł, co oznacza wzrost o niemal 12 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jakie miejscowości znalazły się w dalszej części zestawienia? Nie brakuje nadmorskich lokalizacji. Szczegóły w galerii zdjęć poniżej.

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Zakopane coraz droższe

Zakopane pozostaje najdroższą miejscowością turystyczną w Polsce. W ciągu roku średnia cena metra kwadratowego nowego mieszkania wzrosła z 31,2 tys. zł w czerwcu 2025 r. do 34,9 tys. zł w czerwcu 2026 r. Oznacza to wzrost o około 3,7 tys. zł za mkw., czyli blisko 12 proc.

Tak wysokie ceny wynikają przede wszystkim z wyjątkowej atrakcyjności Zakopanego i ograniczonej dostępności gruntów pod nowe inwestycje. Stolica Tatr od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych miejscowości turystycznych w Polsce, przyciągającą gości zarówno latem, jak i zimą. Kupujący płacą nie tylko za samo mieszkanie, ale przede wszystkim za prestiż lokalizacji.

W apartamentowcu wakacyjnym płaci się przede wszystkim za lokalizację. Im bliżej plaży, jeziora czy stoku narciarskiego, tym wyższa cena. Nabywcy są gotowi zapłacić bardzo dużo za możliwość podziwiania wyjątkowego krajobrazu z okna lub tarasu – komentuje Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.