Celowe podpalenie gołębnika na Pomorzu. Ponad 100 ptaków spłonęło żywcem, policja szuka kobiety

Spłonął gołębnik w Lęborku. Zginęło ponad 100 ptaków

Do tragicznego pożaru doszło w nocy z 25 czerwca na jednej z posesji przy ul. Gierymskiego w Lęborku. Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce natychmiast skierowano zastępy straży pożarnej. Ogień doszczętnie strawił gołębnik, a przebywające w nim ptaki nie zdołały się uratować.

W toku prowadzonego postępowania śledczy ustalili, że pożar najprawdopodobniej był wynikiem celowego podpalenia. Po analizie nagrań z monitoringu funkcjonariusze wytypowali kobietę, która – według ich ustaleń – może mieć związek z tym zdarzeniem. Jej wizerunek został opublikowany przez Komendę Powiatową Policji w Lęborku.

Policja publikuje wizerunek kobiety. Może mieć związek z podpaleniem

- Funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Lęborku prowadzą dochodzenie w sprawie umyślnego zniszczenia gołębnika poprzez jego podpalenie, w wyniku czego spaleniu uległo m.in. ponad 100 gołębi. Do zdarzenia doszło 25 czerwca br. w nocy w Lęborku przy ulicy Gierymskiego. Związek z tym zdarzeniem może mieć kobieta, której wizerunek publikujemy. Wszystkie osoby, które rozpoznają tę kobietę, albo mają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia sprawcy, prosimy o niezwłoczny kontakt z lęborską policją – podają funkcjonariusze z Lęborka.

Policjanci apelują do wszystkich, którzy rozpoznają kobietę widoczną na opublikowanych zdjęciach lub posiadają informacje mogące pomóc w wyjaśnieniu sprawy. Z funkcjonariuszami można skontaktować się osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku, telefonicznie pod numerem 47 74 24 859, mailowo pod adresem [email protected] lub dzwoniąc na numer alarmowy 112.

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