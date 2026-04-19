To najbardziej radioaktywne zamieszkane miejsce na Ziemi. Rekordowe dawki

Promieniowanie na świecie

Promieniowanie to naturalne zjawisko, które towarzyszy nam każdego dnia, choć zwykle pozostaje niewidoczne. Każdy człowiek jest stale narażony na niewielkie dawki promieniowania jonizującego, które w typowych warunkach nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Jego poziom może się jednak znacząco różnić w zależności od miejsca na świecie. Wpływają na to m.in. wysokość nad poziomem morza, skład geologiczny podłoża czy obecność naturalnych pierwiastków promieniotwórczych, takich jak uran, tor czy rad. W większości regionów wartości te mieszczą się w bezpiecznych granicach, ale istnieją też obszary, gdzie promieniowanie osiąga poziomy wielokrotnie przekraczające globalną średnią.

Najbardziej radioaktywne miejsce na świecie

Miasto Ramsar leży na północy Iranu, nad Morzem Kaspijskim. To popularny kurort, znany z gorących źródeł i pięknych krajobrazów. Jednak region ten kryje też coś znacznie bardziej niezwykłego - ekstremalnie wysokie poziomy naturalnego promieniowania, który występuje w określonych dzielnicach, np. Talesh Mahalleh:

Średnia światowa: 2-3 mSv (milisiwert) rocznie.

Obszary o podwyższonym tle w Ramsar: około 10 mSv rocznie.

W niektórych domach notowano ekstremalne poziomy - nawet ponad 100 mSv rocznie.

Skąd bierze się promieniowanie?

Co ciekawe, wysoka radioaktywność w Ramsar nie jest wynikiem katastrofy czy działalności człowieka. Jej źródła są całkowicie naturalne:

gorące źródła transportują na powierzchnię rad (Ra-226),

lokalny kamień budowlany (trawertyn) zawiera pierwiastki promieniotwórcze,

w powietrzu obecny jest gaz radon, który dodatkowo zwiększa dawki promieniowania.

Jaka dawka promieniowania jest bezpieczna?

Nie ma jednej "idealnie bezpiecznej" dawki promieniowania - w nauce przyjmuje się raczej, że każda dawka niesie pewne ryzyko, ale przy niskich poziomach jest ono bardzo małe. Kluczowe jest więc nie to, czy promieniowanie występuje, lecz jak duża jest dawka i jak długo jesteśmy na nią narażeni.

Typowe poziomy promieniowania

Naturalne tło na świecie: ok. 2-3 mSv rocznie

Lot samolotem: ok. 0,03–0,08 mSv

RTG klatki piersiowej: ok. 0,1 mSv

Tomografia komputerowa: 5-10 mSv.