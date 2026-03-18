To imię nosi prawie 300 tys. kobiet w Polsce. Za granicą oznacza osobę pijaną!

Imiona często wydają się nam czymś oczywistym - nadajemy je dzieciom, używamy na co dzień i rzadko zastanawiamy się nad ich znaczeniem poza własnym językiem i kulturą. Tymczasem w innych krajach mogą one brzmieć zupełnie inaczej lub kojarzyć się w zaskakujący sposób. Czasem różnice te są niewinne, a czasem wręcz zabawne. Taka językowa ciekawostka dotyczy m.in. jednego z popularnych w Polsce imion damskich.

Popularne i lubiane imię w Polsce

Beata to imię dobrze znane w Polsce, obecnie nosi je dokładnie 278 457 kobiet w kraju. Swoją popularność zawdzięcza nie tylko ładnemu brzmieniu, ale także pozytywnemu znaczeniu. Pochodzi z łaciny, od słowa beatus, które oznacza "błogosławiona", "szczęśliwa". Nic więc dziwnego, że przez lata chętnie nadawano je dziewczynkom. Co ciekawe, choć w Polsce Beata brzmi elegancko i ma bardzo pozytywne znaczenie, w innych krajach może budzić zupełnie inne skojarzenia.

Językowe pułapki za granicą

Mało kto o tym wie, ale w Rumunii słowo "beată", które brzmi niemal identycznie jak funkcjonujące w Polsce imię Beata, oznacza osobę pijaną. Czy taka zbieżność może być problematyczna? W większości przypadków raczej nie. To raczej ciekawostka językowa, która może prowadzić do zabawnych sytuacji, zwłaszcza podczas podróży lub kontaktów międzynarodowych. Kobiety o imieniu Beata powinny jednak wiedzieć o tej kwestii przed wyjazdem do Rumunii.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najpiękniejsze imiona dla bliźniaków. Takie zestawienia pasują do siebie idealnie

20

Beata traci na popularności

Dziś imię Beata coraz rzadziej pojawia się wśród nowo nadawanych, ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu cieszyło się ogromną popularnością. Szczególnie chętnie wybierano je w drugiej połowie XX wieku, kiedy należało do jednych z częściej nadawanych imion dla dziewczynek. Wiele kobiet noszących to imię pochodzi właśnie z pokolenia lat 60., 70. i 80., co sprawia, że dziś kojarzy się ono bardziej z wcześniejszymi dekadami niż z aktualnymi trendami.