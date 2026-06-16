To, co zobaczyli w busie, wprawiło policjantów w osłupienie. Ojciec przewoził tak małe dzieci!

Skrajna nieodpowiedzialność ojca. Tak przewoził dzieci w okolicach Słupska

Mieszkaniec powiatu słupskiego boleśnie przekonał się, że ignorowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa dzieci w samochodzie może mieć poważne konsekwencje. Podczas rutynowej kontroli drogowej policjanci odkryli, że przewoził swoje dzieci w wieku 4 i 5 lat bez jakichkolwiek wymaganych zabezpieczeń. Dziewczynka siedziała na deskach położonych na fotelu pasażera, natomiast chłopiec nie miał nawet miejsca siedzącego i jechał na stojąco. Funkcjonariusze ukarali kierowcę mandatem w wysokości 300 zł oraz 10 punktami karnymi.

„- Funkcjonariusze uświadomili kierowcę, jak tragicznie mogłoby się zakończyć takie przewożenie dzieci w chwili jakiegokolwiek niebezpieczeństwa na drodze – informują pomorscy funkcjonariusze.”

Mundurowi z Pomorza przypominają o pasach. Brak fotelika to igranie ze śmiercią

Policja po raz kolejny przypomina, że korzystanie z pasów bezpieczeństwa jest obowiązkiem każdego pasażera i stanowi jeden z najważniejszych elementów ochrony podczas podróży samochodem. W przypadku kolizji lub wypadku odpowiednio zapięte pasy mogą znacząco ograniczyć skutki zdarzenia i zwiększyć szanse na uniknięcie poważnych obrażeń.

„- Ich używanie znacząco zmniejsza ryzyko odniesienia ciężkich obrażeń, a nawet śmierci. Podobnie prawidłowo dobrany i odpowiednio zamontowany fotelik chroni najmłodszych pasażerów nie tylko w chwili zdarzenia drogowego, ale nawet podczas gwałtownego hamowania. Za niekorzystanie z obowiązkowych pasów bezpieczeństwa grozi mandat karny w wysokości 100 złotych i 5 punktów karnych. W przypadku dzieci jest to 300 złotych mandatu dla kierowcy i 5 punktów karnych – dodają mundurowi.”

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