To będzie największe miasto w Polsce. Łącznie 1,5 mln mieszkańców!

Anastazja Lisowska
2026-04-12 15:15

Lada moment na mapie Polski może pojawić się nowe miejsce, które zostanie utworzone z kilku znanych miast. Łącznie mieszkać w nim będzie ok. 1,5 mln mieszkańców! Jeśli wszystko dojdzie do skutu może to być największy miejski organizm w historii naszego kraju!

Metropolia Pomorska - nowy gigant na mapie Polski?

Rząd zaakceptował projekt ustawy metropolitalnej dla Pomorza, co oznacza, że Trójmiasto i okoliczne gminy są bliżej niż kiedykolwiek utworzenia własnej metropolii. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, mieszkańców czekają duże zmiany - zwłaszcza w transporcie i inwestycjach.

Przełom po latach starań

Pomysł stworzenia metropolii pomorskiej pojawiał się od lat, ale dopiero teraz nabrał realnych kształtów. Przyjęcie projektu przez rząd to kluczowy krok w całym procesie legislacyjnym. Oznacza to, że dokument trafi teraz do Sejmu, gdzie zdecydują się jego dalsze losy.

Polecany artykuł:

Gdyńska perełka na liście UNESCO? Do miasta przyjechał już ekspert! Osiągnięcie…

Metropolia Pomorska - kluczowe założenia

To już oficjalne - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim, przedłożony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Poniżej prezentujemy kluczowe założenia metropolii:

  • centralnym miastem metropolii będzie Gdańsk,
  • struktura nie zmienia granic administracyjnych gmin, lecz tworzy wspólny system zarządzania,
  • główne obszary działania to transport publiczny, planowanie przestrzenne, inwestycje infrastrukturalne i ochrona środowiska.

W praktyce oznacza to próbę "zszycia" funkcjonalnie jednego organizmu miejskiego z wielu formalnie niezależnych jednostek.

Pomorze o krok od własnej metropolii

Jeśli w przyszłości faktycznie powstanie pomorska metropolia, co konkretnie się zmieni? Co ważne, nowa struktura nie zlikwiduje gmin ani powiatów, ale będzie działać ponad nimi - koordynując najważniejsze kwestie dla całego regionu. W praktyce może to oznaczać:

  • lepszy transport publiczny, w tym wspólny bilet metropolitalny
  • sprawniejsze planowanie przestrzenne
  • większe i lepiej skoordynowane inwestycje
  • silniejszą pozycję gospodarczą i turystyczną regionu.

W grze ogromne pieniądze

Jednym z najważniejszych argumentów za utworzeniem metropolii są finanse. Dzięki nowym przepisom region mógłby otrzymywać dodatkowe środki – liczone nawet w setkach milionów złotych rocznie. To pieniądze, które mogłyby trafić m.in. na transport, infrastrukturę i rozwój miast.

