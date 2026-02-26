Ten zawód w Polsce wymiera od lat. Według AI następne pokolenia już go nie poznają

2026-02-26 5:10

Jeszcze niedawno był jednym z najpopularniejszych zawodów w Polsce i trudno było wyobrazić sobie codzienne zakupy bez jego obecności. Dziś coraz szybciej znika z rynku pracy, wypierany przez nowe technologie, automatyzację i zmieniające się nawyki klientów. Według prognoz sztucznej inteligencji kolejne pokolenia mogą już w ogóle nie zetknąć się z tą profesją.

Przez deakdy był "pewniakiem" na rynku pracy

Zawód kasjera, kiedyś powszechny i powszechnie uznawany za pewną pracę, stoi dziś w obliczu głębokiej transformacji. Czy naprawdę czeka go wymarcie? Coraz więcej danych i analiz wskazuje, że tradycyjne stanowiska kasjera - pracownika obsługującego kasę w sklepie - mogą w ciągu najbliższych lat stać się rzadkością, a w niektórych miejscach nawet zupełnie zniknąć.

Dlaczego liczba kasjerów spada?

Najnowsze badania pokazują, że pod koniec 2025 r. liczba ofert pracy dla kasjerów i sprzedawców była aż o 24% niższa niż rok wcześniej - to wyraźny spadek zainteresowania tymi stanowiskami przez pracodawców. Głównym powodem są:

  • Automatyzacja i technologiczne rozwiązania
  • Presja ekonomiczna
  • Zmiana oczekiwań klientów.

Przyszłość pracy kasjera

Niektórzy eksperci twierdzą, że kasjer jako taki przestanie być potrzebny w tradycyjnym sensie - maszyny i oprogramowanie mogą przejąć większość obowiązków związanych z obsługą transakcji. Jednak to nie oznacza całkowitego zniknięcia ludzi w handlu. Przyszłość może wyglądać inaczej:

  • Kasjerzy przekształcają się w asystentów samoobsługi, pomagających klientom korzystać z nowych systemów.
  • Coraz większe znaczenie mają kompetencje cyfrowe i obsługa technologii.
  • Nowe role mogą obejmować zarządzanie relacjami z klientem, rozwiązywanie problemów czy pomoc w obsłudze alternatywnych form płatności.

W perspektywie kolejnych lat rynek pracy w Polsce na pewno będzie się zmieniał pod wpływem automatyzacji. Prognozy wskazują, że zawody oparte na powtarzalnych czynnościach, jak np. praca kasjera, są w największym stopniu narażone na zastąpienie technologią.

