Te zawody przetrwają rozwój sztucznej inteligencji. Niektórzy pracownicy mogą spać spokojnie

Nowoczesna technologia i sztuczna inteligencja zmieniają rynek pracy

Błyskawiczny postęp technologiczny sprawia, że sztuczna inteligencja coraz mocniej ingeruje w codzienność oraz środowisko zawodowe. Przedsiębiorstwa masowo automatyzują procesy, wirtualni asystenci przejmują obsługę klientów, a nowoczesne systemy samodzielnie generują treści, przetwarzają zbiory danych i pomagają programistom w pisaniu kodu. Taka sytuacja rodzi uzasadnione obawy przed utratą zatrudnienia. Specjaliści z zakresu rynku pracy uspokajają jednak, że istnieją stanowiska, których zautomatyzowanie jest obecnie praktycznie niemożliwe.

Odporność na automatyzację. Kto nie musi obawiać się zwolnień

Nowoczesne algorytmy stanowią największe zagrożenie dla osób wykonujących monotonne obowiązki, oparte na powtarzalnych i ściśle określonych schematach. Maszyny mają jednak ogromne trudności z zastąpieniem fachowców, którzy w swojej pracy opierają się na relacjach międzyludzkich, wykazują się precyzją manualną, kreatywnością i refleksem w nieprzewidywalnych sytuacjach. To właśnie oni mogą czuć się najbezpieczniej. Dokładne zestawienie profesji uznawanych za najmniej podatne na technologiczne zmiany zaprezentowano w udostępnionej poniżej galerii zdjęć.

Bezpieczne zawody. Ci specjaliści nie muszą bać się AI

Przyszłość zatrudnienia a sztuczna inteligencja

Choć cyfrowa rewolucja nieodwracalnie przekształci wiele sektorów gospodarki, całkowite wyeliminowanie ludzkiej pracy nie nastąpi. Analitycy zgodnie twierdzą, że w nadchodzących latach najwyżej cenieni będą wykwalifikowani pracownicy dysponujący praktycznym fachem i długoletnim doświadczeniem, którego nie potrafi skopiować żaden zautomatyzowany system operacyjny.