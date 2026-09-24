Te szkoły na Pomorzu osiągnęły 100% na egzaminach! Tegoroczni maturzyści już zaczynają przygotowania

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-09-24 13:14

Pierwszy miesiąc nowego roku szkolnego jest już prawie za pasem! Dla tegorocznych maturzystów najbliższe miesiące upłyną pod znakiem przygotowań do egzaminu dojrzałości. Tymczasem sprawdzamy, jak z maturą poradzili sobie ich starsi koledzy. W województwie pomorskim są szkoły, w których w 2026 roku egzamin zdało 100 proc. przystępujących do niego uczniów. Oto lista najlepszych placówek w 2026 roku pod względem zdawalności matur.

Uczniowie piszący egzamin w sali gimnastycznej. O wynikach matur na Pomorzu przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: Pexels.com

Matura 2026 na Pomorzu. W tych szkołach zdali wszyscy uczniowie

Maturzyści z województwa pomorskiego poznali wyniki tegorocznego egzaminu dojrzałości już w lipcu. Maturę zdało 85 proc. absolwentów czteroletnich liceów oraz 69 proc. absolwentów pięcioletnich techników. Są jednak szkoły, w których wynik był bezbłędny – egzamin zdało 100 proc. przystępujących do niego uczniów.

100-procentowa zdawalność matury 2026. Lista szkół z Pomorza

Wśród placówek ze stuprocentową zdawalnością znalazły się szkoły z Gdańska, Gdyni, Pruszcza Gdańskiego i Kwidzyna. Na liście są zarówno duże publiczne licea, jak i szkoły niepubliczne czy placówka artystyczna.

Szkoły ze 100-procentową zdawalnością matury 2026:

  • XVII Liceum Ogólnokształcące – Gdynia
  • XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta – Gdańsk
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej – Pruszcz Gdański
  • V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego – Gdańsk
  • VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego – Gdynia
  • III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte – Gdańsk
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika – Gdańsk
  • Liceum Ogólnokształcące Columbus – Gdańsk
  • III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP – Gdynia
  • Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II – Gdynia
  • Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Polskich Noblistów – Kwidzyn

W każdej z wymienionych placówek wszyscy uczniowie, którzy przystąpili do matury, zdali egzamin. Stuprocentowa zdawalność nie oznacza jednak, że szkoły uzyskały identyczne średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów. Wskaźnik pokazuje jedynie, jaki odsetek zdających otrzymał świadectwo dojrzałości.

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