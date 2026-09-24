Te szkoły na Pomorzu osiągnęły 100% na egzaminach! Tegoroczni maturzyści już zaczynają przygotowania

Matura 2026 na Pomorzu. W tych szkołach zdali wszyscy uczniowie

Maturzyści z województwa pomorskiego poznali wyniki tegorocznego egzaminu dojrzałości już w lipcu. Maturę zdało 85 proc. absolwentów czteroletnich liceów oraz 69 proc. absolwentów pięcioletnich techników. Są jednak szkoły, w których wynik był bezbłędny – egzamin zdało 100 proc. przystępujących do niego uczniów.

100-procentowa zdawalność matury 2026. Lista szkół z Pomorza

Wśród placówek ze stuprocentową zdawalnością znalazły się szkoły z Gdańska, Gdyni, Pruszcza Gdańskiego i Kwidzyna. Na liście są zarówno duże publiczne licea, jak i szkoły niepubliczne czy placówka artystyczna.

Szkoły ze 100-procentową zdawalnością matury 2026:

XVII Liceum Ogólnokształcące – Gdynia

XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta – Gdańsk

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej – Pruszcz Gdański

V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego – Gdańsk

VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego – Gdynia

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte – Gdańsk

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika – Gdańsk

Liceum Ogólnokształcące Columbus – Gdańsk

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP – Gdynia

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II – Gdynia

Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Polskich Noblistów – Kwidzyn

W każdej z wymienionych placówek wszyscy uczniowie, którzy przystąpili do matury, zdali egzamin. Stuprocentowa zdawalność nie oznacza jednak, że szkoły uzyskały identyczne średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów. Wskaźnik pokazuje jedynie, jaki odsetek zdających otrzymał świadectwo dojrzałości.

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