Te szkoły na Pomorzu osiągnęły 100% na egzaminach! Tegoroczni maturzyści już zaczynają przygotowania

Matura 2026 na Pomorzu. W tych szkołach zdali wszyscy uczniowie
Maturzyści z województwa pomorskiego poznali wyniki tegorocznego egzaminu dojrzałości już w lipcu. Maturę zdało 85 proc. absolwentów czteroletnich liceów oraz 69 proc. absolwentów pięcioletnich techników. Są jednak szkoły, w których wynik był bezbłędny – egzamin zdało 100 proc. przystępujących do niego uczniów.
100-procentowa zdawalność matury 2026. Lista szkół z Pomorza
Wśród placówek ze stuprocentową zdawalnością znalazły się szkoły z Gdańska, Gdyni, Pruszcza Gdańskiego i Kwidzyna. Na liście są zarówno duże publiczne licea, jak i szkoły niepubliczne czy placówka artystyczna.
Szkoły ze 100-procentową zdawalnością matury 2026:
- XVII Liceum Ogólnokształcące – Gdynia
- XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta – Gdańsk
- I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej – Pruszcz Gdański
- V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego – Gdańsk
- VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego – Gdynia
- III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte – Gdańsk
- I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika – Gdańsk
- Liceum Ogólnokształcące Columbus – Gdańsk
- III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP – Gdynia
- Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II – Gdynia
- Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Polskich Noblistów – Kwidzyn
W każdej z wymienionych placówek wszyscy uczniowie, którzy przystąpili do matury, zdali egzamin. Stuprocentowa zdawalność nie oznacza jednak, że szkoły uzyskały identyczne średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów. Wskaźnik pokazuje jedynie, jaki odsetek zdających otrzymał świadectwo dojrzałości.