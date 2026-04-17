Tanie loty na majówkę 2026. Ten europejski kierunek bije rekordy popularności

Tanie loty na majówkę 2026. Polacy planują długi weekend

Kolejny długi weekend majowy zbliża się wielkimi krokami. Tegoroczny kalendarz układa się dość specyficznie dla osób zatrudnionych na etatach, ponieważ większość wolnego przypada na sobotę oraz niedzielę. Piątkowy 1 maja pozostaje jednak dniem ustawowo wolnym od pracy. Wystarczy więc odpowiednio wcześnie złożyć wniosek urlopowy na końcówkę kwietnia lub początek kolejnego tygodnia, aby móc cieszyć się znacznie dłuższą przerwą od zawodowych obowiązków i wyruszyć na wycieczkę.

Majówka w Szwecji z Gdańska. Ceny biletów lotniczych zaskakują

Zdecydowanym faworytem tegorocznych wyjazdów okazuje się Skandynawia, a szczególnie bezpośrednie połączenie z Trójmiasta do szwedzkiego portu Göteborg-Landvetter. Przewoźnicy oferują na tej trasie niezwykle atrakcyjne taryfy biletowe. Obecnie koszt podróży w obie strony dla dwóch pasażerów z bagażem podręcznym wynosi zaledwie 267 złotych. Bezpośredni rejs realizowany przez popularne tanie linie lotnicze zajmuje zaledwie 1 godzinę i 10 minut, co czyni tę opcję idealną na krótki wypoczynek.

Budżetowe podróże z Polski. Alternatywy dla lotów do Szwecji

Szwedzkie miasta to zaledwie wierzchołek góry lodowej atrakcyjnych ofert turystycznych. Pasażerowie startujący z lotnisk w Gdańsku, Krakowie oraz Warszawie mogą przebierać w wyjątkowo korzystnych cenowo połączeniach. Na liście najchętniej wybieranych kierunków znajdują się:

Włoskie metropolie, takie jak Rzym i Mediolan

Słoneczne hiszpańskie miasta, w tym Barcelona oraz Malaga

Greckie Ateny

Norwegia i pozostałe państwa nordyckie

Najniższe kwoty za przeloty z Pomorza wciąż dotyczą bliskiej Skandynawii. Krótki dystans do państw nordyckich gwarantuje utrzymanie kosztów biletów na bardzo niskim poziomie. Warto zatem sprawdzić prognozy meteorologiczne dla tego regionu przed ostatecznym zarezerwowaniem miejsca w samolocie.

Pogoda w Skandynawii na majówkę. Na to musisz uważać

Początek maja stanowi doskonały czas na eksplorowanie północnej Europy. Wiosenna aura rozkręca się na dobre, dni ulegają zauważalnemu wydłużeniu, a przyjemne temperatury sprzyjają spacerom po szwedzkich miastach. Należy jednak pamiętać o specyficznym klimacie Skandynawii, który zazwyczaj przynosi nieco chłodniejsze powietrze niż to notowane w tym samym czasie nad Wisłą. Dlatego przed wyjazdem warto odpowiednio zaplanować swoją garderobę.

Synoptycy przewidują, że początek maja przyniesie w Göteborgu sporo słońca i termometry wskażą tam około 14 stopni Celsjusza. Turyści planujący wyjazd w te rejony powinni jednak regularnie sprawdzać lokalne ostrzeżenia meteorologiczne. Trzeba również mieć świadomość dynamiki rynku lotniczego, ponieważ koszty biletów potrafią drastycznie rosnąć lub spadać nawet kilkukrotnie w ciągu jednej doby.