Takiego biegu w Gdańsku jeszcze nie było! Lasery, ogień i DJ, a wszystko pod osłoną nocy

Start zaplanowano na 26 września 2026 roku o godz. 20:00 z płyty stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk. To właśnie tam pojawi się również meta wydarzenia. Organizatorzy zapowiadają prawdziwe show – zarówno dla biegaczy, jak i dla kibiców.

Nocny bieg w zupełnie nowej formule

Dotychczas bieg na 5 kilometrów odbywał się w dniu półmaratonu. W 2026 roku zdecydowano się jednak na zmianę formuły i przeniesienie rywalizacji na sobotni wieczór. Dzięki temu wydarzenie zyska zupełnie nowy charakter.

– Od lat organizowaliśmy w ramach Garmin Półmaraton Gdańsk klasyczny bieg na 5 km, który startował chwilę po półmaratonie. W 2026 roku postanowiliśmy zmienić jego formułę i przenieść rywalizację na wieczór. Dzięki temu uczestnicy doświadczą zupełnie nowych emocji – połączenia sportowej adrenaliny z niepowtarzalnym klimatem wydarzenia po zmroku – podkreśla Rafał Zakrzewski, dyrektor imprezy.

Bieg główny na dystansie 21,0975 km odbędzie się tradycyjnie w niedzielę.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Nocna Piątka podczas Garmin Półmaraton Gdańsk

Lasery, ogień i muzyka na trasie

Organizatorzy przygotowali widowiskową oprawę, która ma sprawić, że wydarzenie będzie jednym z najbardziej efektownych biegów w Polsce. Na uczestników czekać będą m.in.:

pokaz laserów i muzyka na płycie stadionu przy starcie i mecie,

pirotechnika na trasie,

DJ oraz punkty muzyczne dodające energii biegaczom,

spektakularne pokazy ognia.

– Chcemy, aby Nocna Piątka była jedną z najlepszych imprez w Trójmieście. Nie tylko pod względem biegowym, ale także atmosfery zabawy i wspólnego spędzania czasu – mówi Marcin Florek, prezes Labosport Polska.

Nocna Piątka Gdańsk 2026. To bieg dla każdego

Nocna Piątka to idealna propozycja zarówno dla osób zaczynających swoją przygodę z bieganiem, jak i dla tych, którzy chcą potraktować start jako rozgrzewkę przed niedzielnym półmaratonem.

Jak zapowiadają organizatorzy, wielu uczestników planuje wystartować w oba dni – najpierw w biegu na 5 km, a dzień później w półmaratonie.

Świecące gadżety i wyjątkowy medal

Każdy uczestnik w pakiecie startowym otrzyma świecący w ciemności upominek, a organizatorzy zachęcają biegaczy do przygotowania fluorescencyjnych gadżetów lub nawet całych świecących strojów, które podkreślą nocny klimat wydarzenia.

To jednak nie wszystko – już wkrótce zaprezentowany zostanie wyjątkowy medal, który trafi do wszystkich finiszerów Nocnej Piątki.

Zapisy na wydarzenie już trwają - szczegóły pod tym linkiem. Organizatorzy spodziewają się tysięcy uczestników, dlatego warto zarejestrować się wcześniej i przygotować na jedną z najbardziej efektownych biegowych imprez jesieni w Gdańsku.