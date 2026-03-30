Tak AI widzi Polskę w 2076 r. Futurystyczna wizja, która zaskakuje

Polska starsza, ale bardziej zaawansowana
Jedną z najbardziej pewnych zmian jest starzenie się społeczeństwa. Za 50 lat Polska może być krajem, w którym osoby powyżej 65. roku życia będą stanowić nawet 35-40% populacji. To oznacza ogromne wyzwania dla systemu zdrowia i emerytur, ale też rozwój nowych technologii wspierających seniorów. AI przewiduje, że codziennością staną się:
- roboty-opiekunowie w domach,
- inteligentne systemy monitorujące zdrowie,
- medycyna oparta na analizie genów i danych w czasie rzeczywistym.
Miasta przyszłości - zielone i inteligentne
Polskie miasta przejdą prawdziwą transformację. Według prognoz AI:
- większość transportu będzie autonomiczna (samochody bez kierowców),
- centra miast zostaną w dużej mierze wyłączone z ruchu tradycyjnych aut,
- dominować będą zielone przestrzenie i budynki energooszczędne.
Warszawa, Kraków czy Wrocław mogą przypominać futurystyczne metropolie, gdzie infrastruktura "rozmawia" z mieszkańcami - od inteligentnych przystanków po systemy zarządzania energią w całych dzielnicach. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie wizualizacje Polski za 50 lat według AI.
Rewolucja na rynku pracy
W ciągu 50 lat zmieni się niemal wszystko, co dziś rozumiemy jako "pracę". Sztuczna inteligencja i automatyzacja przejmą wiele zawodów - szczególnie tych powtarzalnych. Znikną niektóre profesje, ale pojawią się zupełnie nowe. Według AI bardzo możliwe są też następujące scenariusze:
- krótszy tydzień pracy (np. 3-4 dni),
- powszechny dochód podstawowy,
- dominacja pracy kreatywnej i technologicznej.
Jak myślicie, życie w takim świecie będzie łatwiejsze i wygodniejsze?