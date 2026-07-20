Tajemnicza śmierć w pomorskim lesie. Znaleziono ciało 39-latka

D.P
2026-07-20 8:21

Przerażającego odkrycia dokonano w jednym z lasów nieopodal Kartuz. Odnaleziono tam ciało mężczyzny. Policja ustaliła, że zmarły był 39-letnim obywatelem Ukrainy. Okoliczności jego śmierci wyjaśniają śledczy, którzy prowadzą postępowanie pod nadzorem prokuratury. Szczegóły poniżej.

Biało-czerwona taśma policyjna odgradza teren leśny. O tajemniczej śmierci w lesie przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: mat. policji/ Materiały prasowe ZDJĘCIE POGLĄDOWE

Zwłoki 39-letniego obywatela Ukrainy znaleziono w lesie pod Kartuzami, co natychmiast postawiło na nogi lokalne służby.

Przez wiele godzin policjanci i prokurator zabezpieczali ślady na miejscu zdarzenia, starając się znaleźć dowody pozwalające na rozwikłanie okoliczności zgonu.

Aktualnie trwa szczegółowe śledztwo, a zaplanowana sekcja zwłok ma wskazać bezsporną przyczynę śmierci mężczyzny.

Dramatyczne odkrycie na Pomorzu. Policja i prokurator na miejscu

Jak informuje „Puls Gdańska”, zwłoki odnaleziono jeszcze przed weekendem na terenie leśnym pod Kartuzami. Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce skierowano policjantów, prokuratora oraz biegłego z zakresu medycyny sądowej. Przez wiele godzin funkcjonariusze wykonywali oględziny, zabezpieczali ślady i prowadzili czynności procesowe, które mają pomóc w odtworzeniu przebiegu zdarzenia.

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Sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczynę śmierci 39-latka. Śledczy w akcji

Śledczy wciąż nie znają przyczyny śmierci 39-latka. Kluczowe znaczenie dla sprawy ma mieć sekcja zwłok, zaplanowana na minioną sobotę. Jej wyniki mają pomóc w ustaleniu okoliczności zgonu mężczyzny. Ze względu na dobro prowadzonego postępowania policja nie udziela obecnie dodatkowych informacji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Kartuzach.

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