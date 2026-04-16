Tajemnicza śmierć w Lęborku. Ciało 42-latka leżało w zaparkowanym samochodzie. Są pierwsze ustalenia

Spis treści
Najważniejsze fakty o tragedii w Lęborku
- W Lęborku natrafiono na zwłoki mężczyzny pozostawione w pojeździe dostawczym.
- Służby szybko zidentyfikowały zmarłego jako 42-letniego obywatela tego miasta.
- Wstępne oględziny na miejscu zdarzenia wykluczają udział osób trzecich w zgonie.
- Funkcjonariusze intensywnie badają dokładne przyczyny i okoliczności śmierci 42-latka.
Zwłoki w zaparkowanym aucie. Akcja służb w Lęborku
Do zdarzenia doszło w środę, 15 kwietnia, około godziny 15:00. Po zgłoszeniu policjanci z Lęborka natrafili na ciało mężczyzny w zaparkowanym przy ul. Malczewskiego dostawczym mercedesie. Zwłoki znajdowały się w tylnej części pojazdu. Na miejscu czynności rozpoczęli funkcjonariusze z grupy dochodzeniowo-śledczej.
Śmierć 42-letniego mieszkańca Lęborka. Znamy pierwsze ustalenia śledczych
Jak podaje „Dziennik Bałtycki”, jeszcze tego samego dnia ustalono, kim był zmarły. To 42-letni mieszkaniec Lęborka. Sprawą zajmują się policjanci pod nadzorem prokuratora. Wstępne ustalenia wykluczają udział osób trzecich w jego śmierci.
Pojazd, w którym znaleziono ciało, został zabezpieczony i przewieziony na policyjny parking.
Gdzie szukać pomocy?
Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?
- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
- Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
- Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
- pokonackryzys.pl
W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.