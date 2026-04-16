Tajemnicza śmierć w Lęborku. Ciało 42-latka leżało w zaparkowanym samochodzie. Są pierwsze ustalenia

Najważniejsze fakty o tragedii w Lęborku

W Lęborku natrafiono na zwłoki mężczyzny pozostawione w pojeździe dostawczym.

Służby szybko zidentyfikowały zmarłego jako 42-letniego obywatela tego miasta.

Wstępne oględziny na miejscu zdarzenia wykluczają udział osób trzecich w zgonie.

Funkcjonariusze intensywnie badają dokładne przyczyny i okoliczności śmierci 42-latka.

Zwłoki w zaparkowanym aucie. Akcja służb w Lęborku

Do zdarzenia doszło w środę, 15 kwietnia, około godziny 15:00. Po zgłoszeniu policjanci z Lęborka natrafili na ciało mężczyzny w zaparkowanym przy ul. Malczewskiego dostawczym mercedesie. Zwłoki znajdowały się w tylnej części pojazdu. Na miejscu czynności rozpoczęli funkcjonariusze z grupy dochodzeniowo-śledczej.

Śmierć 42-letniego mieszkańca Lęborka. Znamy pierwsze ustalenia śledczych

Jak podaje „Dziennik Bałtycki”, jeszcze tego samego dnia ustalono, kim był zmarły. To 42-letni mieszkaniec Lęborka. Sprawą zajmują się policjanci pod nadzorem prokuratora. Wstępne ustalenia wykluczają udział osób trzecich w jego śmierci.

Pojazd, w którym znaleziono ciało, został zabezpieczony i przewieziony na policyjny parking.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

