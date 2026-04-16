Nazwy wsi w Polsce zaskakują

Nazwy miejscowości w Polsce potrafią zaskakiwać, rozbawiać, a czasem nawet wprawiać w konsternację. Szczególnie na Pomorzu i Kaszubach, gdzie język i tradycja przez wieki rozwijały się własnym rytmem, można natknąć się na prawdziwe perełki językowe. Jedna z takich nazw od lat przyciąga uwagę zarówno turystów, jak i internautów, stając się tematem licznych dyskusji i ciekawostek. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się dziwna, jej historia pokazuje, że dawniej miała bardzo konkretne i praktyczne znaczenie.

Najpiękniejsza czy najdziwniejsza? Ta nazwa wsi z Pomorza budzi emocje

Swornegacie - już samo brzmienie tej nazwy wywołuje uśmiech, zdziwienie albo zwykłą ciekawość. Część osób uważa ją za jedną z najdziwniejszych w Polsce, inni wręcz przeciwnie za taką, która zapada w pamięć. Niewielka kaszubska wieś od lat przyciąga uwagę nie tylko turystów, ale też wszystkich miłośników językowych osobliwości. Co jednak najciekawsze, za tą intrygującą nazwą kryje się historia znacznie bardziej przyziemna, niż mogłoby się wydawać.

Swornegacie - skąd wzięła się ta niezwykła nazwa?

Swornegacie, to wieś, której nazwa ma głębokie korzenie w języku kaszubskim. Choć współcześnie może budzić skojarzenia dalekie od pierwotnego znaczenia, w rzeczywistości nie jest ani przypadkowa, ani dziwna. Przyjmuje się, że oznacza miejsce związane z wodą oraz pracą rybaków. Składa się bowiem z dwóch członów:

Swory: czyli drewniane kołki, paliki albo elementy służące do wiązania sieci.

Gacie: w dawnej kaszubszczyźnie oznaczały m.in. splątane sieci rybackie albo ich części.

W praktyce nazwa wskazywała więc na miejsce związane z pracą rybaków - przestrzeń, gdzie sieci były naprawiane, wiązane lub suszone.

Swornegacie - ZDJĘCIA

Swornegacie - atrakcje we wsi

Jak na niewielką wieś, Swornegacie są jedną z ciekawszych turystycznie miejscowości na Kaszubach. To w zasadzie bardziej baza wypadowa do natury niż klasyczna miejscowość z zabytkami, ale właśnie to jest jej największy atut. Co czeka na odwiedzających?

Plaża nad Jeziorem Karsińskim

Kaszubski Dom Rękodzieła Ludowego

Kościół św. Barbary.