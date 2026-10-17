Szybowiec runął na ziemię! 73-letni pilot nie żyje

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-10-17 19:52

Tragedia na lotnisku w Pruszczu Gdańskim w województwie pomorskim. W sobotę, 17 października po południu doszło tam do wypadku szybowca. Za sterami maszyny siedział 73-letni mężczyzna. Według wstępnych ustaleń policji podczas startu stracił panowanie nad szybowcem i spadł na ziemię. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Niestety, mimo podjętej akcji ratunkowej pilot zmarł. Przyczyny tragedii będą wyjaśniane.

Rozbity żółty szybowiec na trawie i strażacy przy wozach. O tragedii w Pruszczu Gdańskim przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: KP PSP Gdańsk/ Materiały prasowe

Tragiczny wypadek szybowca w Pruszczu Gdańskim. Nie żyje 73-letni pilot

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie na terenie aeroklubu w Pruszczu Gdańskim. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku około godz. 17.45. Na miejsce skierowano strażaków, policjantów i zespół ratownictwa medycznego.

Po przybyciu na lotnisko ratownicy zastali rozbity szybowiec. W jego wnętrzu znajdował się 73-letni pilot. Strażacy wydobyli mężczyznę z wraku i rozpoczęła się walka o jego życie. Niestety, pomoc przyszła za późno.

– Niestety, pomimo podjętych działań ratunkowych, życia mężczyzny nie udało się uratować. Lekarz z Zespołu Ratownictwa Medycznego stwierdził zgon – poinformował mł. asp. Dawid Westrych, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Szybowiec runął na ziemię. Policja ustala przyczyny tragedii

Policjanci przekazali już pierwsze informacje dotyczące przebiegu wypadku. Wynika z nich, że do tragedii doszło w momencie, gdy szybowiec rozpoczynał lot.

– 73-letni pilot szybowca podczas startu stracił panowanie nad maszyną i spadł na ziemię. Wskutek zdarzenia poniósł śmierć – powiedział asp. Karol Kościuk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim.

Na razie nie wiadomo, dlaczego pilot stracił kontrolę nad szybowcem. Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pracujący pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady i zbierają informacje, które pozwolą odtworzyć przebieg zdarzenia.

O śmiertelnym wypadku została również powiadomiona Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, która zajmuje się wyjaśnianiem przyczyn takich zdarzeń. Na ustalenie, co dokładnie doprowadziło do tragedii w Pruszczu Gdańskim trzeba będzie poczekać.

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