Poważne ostrzeżenie dla całego polskiego wybrzeża! Mapa mówi sama za siebie

Alarm nad Bałtykiem! Ostrzeżenie dla całego polskiego wybrzeża. IMGW ostrzega przed sztormem

Sztormowa pogoda nad polskim morzem! W sobotę, 17 października, IMGW ostrzegł przed niebezpiecznym wzrostem poziomu wody na całym polskim wybrzeżu. Powodem jest silny wiatr wiejący z północy i północnego wschodu, który spycha wodę w kierunku lądu.

Synoptycy przewidują, że niebezpieczna sytuacja może utrzymywać się również w niedzielę, 18 października. W niektórych miejscach poziom wody może przekroczyć stany ostrzegawcze.

IMGW opublikował specjalny komunikat: „Uwaga na sztorm! Silny wiatr z północy i północnego-wschodu spowoduje dziś i jutro wzrosty poziomu wody na Wybrzeżu i w rejonach pod wpływem Bałtyku. Możliwe przekroczenia stanów ostrzegawczych, szczególnie na Wybrzeżu. Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 2° dla Wybrzeża i 1° dla Zalewu Szczecińskiego, ujścia Odry, Żuław i Zalewu Wiślanego: https://hydro.imgw.pl/”.

Ostrzeżenia IMGW dla całego wybrzeża. Gdzie będzie najgorzej?

Najwyższy poziom zagrożenia dotyczy polskiego wybrzeża Bałtyku. Obowiązują tam ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia, oznaczające możliwość niebezpiecznego wzrostu poziomu wody.

Alerty pierwszego stopnia wydano natomiast dla Zalewu Szczecińskiego, ujścia Odry, Żuław oraz Zalewu Wiślanego. Tam również wiatr może powodować podnoszenie się poziomu wody. Takie warunki mogą być szczególnie niebezpieczne w portach, przy nabrzeżach i na nisko położonych terenach nadmorskich. Silny wiatr i wysokie fale mogą też utrudniać spacery po plażach i falochronach. Mieszkańcy nadmorskich miejscowości i turyści powinni zachować ostrożność i unikać zbliżania się do wzburzonego morza. Aktualne ostrzeżenia oraz informacje o poziomie wody można sprawdzać na stronie IMGW: https://hydro.imgw.pl/.

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