Upiorna willa w Gdańsku znów straszy! Sięgnęli po kultowy, przerażający motyw

Upiorna willa w Gdańsku znów straszy! Tym razem inspirowana jest kultowym horrorem

Już za dwa tygodnie zobaczymy na ulicach dzieci przebrane za duchy, czarownice i inne straszne postacie. Wiele lokali w Trójmieście zostanie ozdobionych lampionami wyciętymi z dyni, a u naszych drzwi usłyszymy wesołe „cukierek albo psikus” od najmłodszych zbierających słodycze. Halloween to święto wywodzące się z dawnych tradycji celtyckich. Obchodzone jest co roku 31 października, w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych. Halloween staje się coraz popularniejsze również w Polsce, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Coraz częściej organizowane są tematyczne imprezy, bale przebierańców oraz wydarzenia z halloweenowymi atrakcjami.

W Gdańsku od kilku lat dużą popularnością w tym okresie cieszy się Willa Kirsch przy Jaśkowej Dolinie. Budynek ponownie zamienił się w scenografię rodem z filmu grozy. I choć do Halloween pozostało jeszcze trochę czasu, upiorna willa w Gdańsku już... straszy! I kolejny rok z rzędu zachwyca! Tym razem właściciele domu postawili na motywy z filmu „Teksańska masakra piłą mechaniczną”. Pod willą już gromadzą się mieszkańcy i turyści. Na miejscu pojawiła się również reporterka Radia Eska, Dominika Bakura.

- W zeszłym roku była Wednesday, w tym roku jest jeszcze lepiej. Bardzo się cieszymy. - Wszyscy moi znajomi z całej Polski już się mnie pytali, jak tam Willa na Jaśkowej i co w tym roku będzie. - Przechodziłam tu każdego dnia i nie mogłam się doczekać, kiedy to już będzie. Czekałam żeby dowiedzieć się, jaki w tym roku będzie motyw – komentują mieszkańcy w rozmowie z Radiem Eska.

Willa Kirsch w Gdańsku niczym z horroru! Krwawe dekoracje, odcięte kończyny i pajęczyny

Halloweenowe dekoracje są widoczne już z chodnika przed posesją. Ogrodzenie posesji pokryły gęste, sztuczne pajęczyny, pomiędzy którymi zawieszono pomarańczowe dynie. Na drzewach wiszą imitacje odciętych ludzkich rąk, a wzdłuż ogrodowej alejki ustawiono białe płachty poplamione sztuczną krwią. Nie brakuje również krwawych odcisków dłoni i innych upiornych ozdób. Zobaczcie zdjęcia!

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie

9