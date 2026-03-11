Szwedzka para królewska zjawia się w Trójmieście. Król i królowa mają ambitne plany

Szwedzka para królewska z wizytą w Polsce. Znamy szczegóły i harmonogram

Monarchowie ze Szwecji gościli w naszym kraju już dwa razy, w latach 2002 i 2011. Z kolei król Karol XVI Gustaw złożył samodzielną wizytę w Polsce w 1993 roku, odwiedzając wówczas Trójmiasto. Złożył wtedy swój podpis w specjalnej księdze pamiątkowej gdańskiej archikatedry oliwskiej. Zrobił to dokładnie przy tym samym meblu, na którym w 1660 roku zawarto przełomowy pokój oliwski, kładący kres konfliktowi zbrojnemu polsko-szwedzkiemu.

Aktualny pobyt skandynawskich gości zaplanowano na dni od 10 do 12 marca. Harmonogram obejmuje przede wszystkim oficjalne dyskusje pomiędzy prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a monarchą ze Szwecji. W planach uwzględniono między innymi debaty w formacie plenarnym, konferencje prasowe, jak również wspólne zwiedzanie sal ekspozycyjnych gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej przez parę prezydencką i królewską.

Ważnym punktem agendy są wystawne posiłki o charakterze dyplomatycznym. W dniu otwierającym wizytę zorganizowano uroczysty bankiet dla króla i królowej w przestrzeniach Pałacu Prezydenckiego. Na stołach zaserwowano dania nawiązujące do klasycznych polskich smaków, takie jak wędzony pstrąg pochodzący z Ojcowskiego Parku Narodowego podany z kawiorem, pieczony comber z jelenia, a także regionalny sernik małopolski wzbogacony morelą i lawendą. Następnego dnia podobna uroczystość kulinarna przeniesie się do stołecznego Zamku Królewskiego.

Król Karol XVI Gustaw przyjeżdża do Gdańska. Konferencja o obronności regionu Morza Bałtyckiego

Kluczowe punkty całej trasy wyznaczono na terenie Trójmiasta. Pobyt znakomitych gości zainauguruje ceremonia złożenia kwiatów przed gdańskim Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970, stanowiącym jeden z naczelnych pomników niepodległościowych zrywów w Polsce. Następnie monarchowie udadzą się do Europejskiego Centrum Solidarności, by odbyć spotkanie ze słynnym liderem ruchu związkowego i zdobywcą Pokojowej Nagrody Nobla, prezydentem Lechem Wałęsą.

Niezwykle atrakcyjnie wizualnie zapowiada się przemarsz historyczną Drogą Królewską. Skandynawscy goście, w towarzystwie prezydent miasta Aleksandry Dulkiewicz, pokonają prestiżowy trakt prowadzący od Złotej Bramy aż pod sam Ratusz Głównego Miasta. W tym miejscu król i królowa złożą podpisy w specjalnej księdze pamiątkowej oraz zwiedzą przestrzenie Muzeum Gdańska. Tuż przed historycznym Dworem Artusa zorganizowane zostanie dodatkowo spotkanie z młodzieżą studiującą skandynawistykę na Uniwersytecie Gdańskim.

Monarcha weźmie też czynny udział w panelu dyskusyjnym Baltic Sea Security Talks, organizowanym w gmachu Teatru Wybrzeże. Wydarzenie to w całości skupi się na kwestiach związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa na terytorium Morza Bałtyckiego. Zebrani specjaliści oraz delegaci poszczególnych rządów pochylą się nad zagadnieniami kooperacji militarnej krajów nadbałtyckich i zabezpieczania obiektów infrastruktury krytycznej. Cała wizyta ma miejsce w wyjątkowym czasie, ponieważ właśnie w marcu mija dokładnie drugi rok od momentu oficjalnego wejścia Szwecji w struktury sojuszu NATO.

Szwedzka para królewska w Trójmieście. Nowe inicjatywy ekologiczne dla Morza Bałtyckiego

Podczas gdy władca będzie obradował z ekspertami, królowa Sylwia pojawi się w gdańskim Centrum Pomocy Dzieciom zarządzanym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W tamtejszym ośrodku zaplanowano jej wspólne spotkanie z małżonką polskiego prezydenta, Martą Nawrocką. Wspomniana instytucja funkcjonuje na bazie innowacyjnego modelu Barnahus, gwarantującego wielowymiarowe wsparcie dla najmłodszych, którzy padli ofiarą różnego rodzaju przemocy.

Finałowym elementem harmonogramu będzie wizyta w przestrzeniach Domu Zdrojowego zlokalizowanego w dzielnicy Brzeźno. To właśnie tam zaprezentowane będą najnowsze bilateralne pomysły Polski i Szwecji na ratowanie środowiska Morza Bałtyckiego. Uczestnicy rozmów skupią się głównie na konkretnych krokach zmierzających do podniesienia czystości bałtyckich wód oraz na wypracowaniu zupełnie nowych, wspólnych inicjatyw proekologicznych.

Obecność skandynawskich władców na polskim terytorium ma przede wszystkim uwypuklić wagę regionalnego współdziałania państw tego obszaru. Jest to również wyraźny sygnał potwierdzający nieocenioną rolę Gdańska jako ośrodka o potężnym ładunku historycznym i niebywałej symbolice dla całego kontynentu europejskiego.

