Najlepsza pizza w Trójmieście - TOP 10 trójmiejskich pizzerii

Najlepsza pizzeria Trójmiasto - LISTA
Wielu z nas szukając idealnego miejsca na szybki obiad, niezobowiązujące spotkanie ze znajomymi, czy rodzinne wyjście, staje przed dylematem: gdzie zjeść naprawdę dobrą pizzę? Ten włoski klasyk podbił serca Polaków i stał się ulubionym daniem na każdą okazję. Od chrupiącego ciasta, przez świeże składniki, po aromatyczny sos – każdy element ma znaczenie. Jeśli zastanawiasz się, gdzie jest najlepsza pizzeria w Trójmieście, ten ranking pomoże Ci podjąć decyzję.
- Olio Pizza Napoletana - Gdynia
- Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 11, 81-406 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Miałam okazję na ten moment przetestować cztery pozycję i na BIANCA NO.6 na pewno wrócę ponownie! Ta pizza najbardziej mnie zaskoczyła i liczę na więcej słodkich kompozycji w przyszłości w tym lokalu Pizza jest na bardzo cienkim cieście ze świeżymi dodatkami co wyróżnia ją od konkurencji. Lokal bardzo instagramowy - polecam wybrać się na pizzę w ciągu tygodnia bo w weekend nie ma co liczyć na miejsce"
- Czerwony Piec
- Adres: Starowiejska 40C, 81-356 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Do Pieca trafiliśmy pierwszy raz i już wiem, że nie ostatni. Pizza świetna. Próbowaliśmy New York 2.0. Świetne ciasto, super sos pomidorowy z oregano i salami dobrej jakości. Bób jako przystawka też nam bardzo smakował. Akt. Wpadliśmy jeszcze raz przed wyjazdem z Gdyni przekonać się, że zadowolenie z 1 wizyty nie było dziełem przypadku. Pizza była równie smaczna. Polecamy też napary. Są świetne."
- Grazie Mille Pizzeria
- Adres: Obrońców Wybrzeża 4D, 80-398 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Wahałam się między standardowym smakiem pizzy Parma a Dolce Pera. Wybrałam Dolce Pera. Niesamowita pizza z gruszką, gorgonzolą, orzechami i rukolą. Uzupełnieniem całości była herbatka zimowa. Polecam z całego serduszka."
- Pizza La Vita
- Adres: Kazimierza Tetmajera 8, 81-406 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Miejsce w gdyńskiej topce pizzy neapolitańskiej. Pizza nduja była idealnie zbalansowa, w składnikach czuć jakość, a samo ciasto było idealnie wypieczone. Z pewnością jeszcze nie raz będę wpadał by przetestować inne kompozycje."
- Pizza Tino Sopot
- Adres: Armii Krajowej 91, 81-843 Sopot
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Byłam tu już nie raz. To miejsce naprawdę zachwyca! Pizza jest niesamowicie smaczna, przygotowana z wysokiej jakości składników, a porcje są duże i sycące. Obsługa zasługuje na szczególne wyróżnienie – pracują tu mili, uprzejmi i bardzo uważni ludzie. Od pierwszej chwili czuć, że goście są tu naprawdę mile widziani i traktowani z sercem. Obsługa jest na najwyżżym poziomie, a atmosfera sprawia, że czujesz się jak w domu. Zdecydowanie chce się tu wracać jeszcze nie raz! Jesteście najlepsi, uwielbiam was! Dziękujemy z całego serca za miłe chwile!"
- Pizzarium 01 Riviera
- Adres: Kazimierza Górskiego 2, 81-304 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Niespodziewanie świetne miejsce z jedzeniem w Rivierze. Grube, chrupiące i dobrze napowietrzone ciasto. Składniki dobrej jakości i w sporych ilościach. Po 20 promocja -50%, więc wtedy to już całkowicie złoty interes. Dobre oliwy do pizzy. Na pewno warto spróbować i tak jak w moim przypadku - przy najbliższej okazji wrócić."
- Da Matti
- Adres: Bohaterów Monte Cassino 15, 81-704 Sopot
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Trafiliśmy skuszeni dobrymi opiniami i w kwestii smaku się zdecydowanie nie zwiedliśmy. Pizzę są rewelacyjne do tego super pomysł z nożyczkami którymi przecinamy ciasto. Carbonara idealna z pięknym zoltkiem na wierzchu. W środku ciekawy wystrój, skromnie ale przyjemnie. Bardzo fajny pomysł ze stolikami ustawionymi przy oknie. Przy pysznym jedzeniu mamy widok na Monciak. Obsługa jest miła a dania podawane są bardzo sprawie. Pod względem jedzenia, obsługi oraz wystroju polecam w 100%. Jedynie do czego mogę się przyczepić to do cen. Cena za pizze 65 uważam że jest to dużo, makaron w podobnej cenie jednak też. Pomimo wszystko daje 5 gwiazdek bo na prawdę jedzenie jest przepyszne"
- Da GUIDO
- Adres: Tadeusza Kościuszki 14, 81-704 Sopot
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Bardzo fajne miejsce, wszystko nam smakowało. Zamówiliśmy pappardelle z ndują oraz gnocchi z gorgonzolą i orzechami włoskimi, smakowało jak we Włoszech! Dojedliśmy pizzą z salami i cebulką, również pyszna. Obsługa Bardzo miła, czuliśmy się zaopiekowani oraz dobrze obsłużeni. Na pewno wrócimy spróbować jeszcze innych pozycji, ponieważ wybór jest ogromny!"
- Stacja 33
- Adres: Wejherowska 33, 81-816 Sopot
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "W ciągu tygodniowego pobytu wielokrotnie przechodziłyśmy z wnuczka obok pizzerii. Nazwa nie wzbudziła mojego zaufania, bardziej kojarzy mi się z barem w USA. Ale dziś wracając z plaży postanowiłyśmy zjeść obiad właśnie tu. Bardzo miła obsługa, pizze zamówiłyśmy pół ma pół: parma i spinachi. Ciasto cienkie, świetnie wypieczone, ale wierzch to prawdziwe bogactwo składników i smaków. Świeżutka rukola i szpinak, dużo gorgonzolli i pomidorkow koktajlowych i pyszna szynka parmeńska. Bylo pysznie. Cena nie wygórowana, 20 minut oczekiwania też nie za długo. Polecam serdecznie."
- Gdynianka
- Adres: Świętojańska 65, 81-391 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Pizza trochę przypomina giuseppe ale jest lepsza. Pani wydająca pizzę bardzo miła. W środku są tylko trzy/cztery małe stoliki. Najlepiej wziąć na wynos. Brak toalety."