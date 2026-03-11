Tragiczny wypadek w Pruszczu Gdańskim z udziałem kilku pojazdów i pieszej! Kierowca walczy o życie

W Pruszczu Gdańskim doszło do groźnego wypadku z udziałem samochodu osobowego.

Auto dachowało, uszkodziło inne pojazdy i potrąciło pieszą, raniąc ją w rękę.

Kierowca, reanimowany na miejscu, odzyskał funkcje życiowe i trafił do szpitala.

Groźny wypadek w Pruszczu Gdańskim. Auto dachowało i potrąciło pieszą

Do wypadku doszło w środę, 11 marca, w godzinach porannych. Zgłoszenie o zdarzeniu dyżurny straży pożarnej otrzymał około godziny 9:20. Jak relacjonuje „Dziennik Bałtycki”, samochód osobowy dachował. W trakcie zdarzenia uszkodził również trzy inne pojazdy. W zdarzeniu ucierpiała także piesza, która została potrącona poruszając się chodnikiem. Gdy strażacy dotarli na miejsce, potwierdzili informacje ze zgłoszenia.

Kierowca reanimowany po wypadku. Na miejscu pracują służby

Po przeprowadzeniu przez strażaków resuscytacji krążeniowo-oddechowej poszkodowany odzyskał funkcje życiowe. Następnie został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego i przetransportowany do szpitala. Potrącona piesza doznała natomiast urazu kończyny górnej. Działania służb na miejscu wypadku nadal trwają. Pracują tam cztery zastępy straży pożarnej.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie