Szukają osób na wakacje w Grecji. Rajska wyspa zaprasza na "misję"

Pobyt w Grecji za darmo? Ależ oczywiście!

Grecja to państwo, które może pochwalić się wieloma rajskimi wyspami, na których turyści chętnie odpoczywają w trakcie urlopu. Jak wiadomo, za taki relaks trzeba sporo zapłacić, lecz mało kto wie, że są też sposoby na to, by wyjechać na wakacje do Grecji niemalże za darmo. Taką opcje oferuje m.in. Syros Cats, czyli Organizacja na rzecz ochrony zwierząt w Grecji. Jakie warunki trzeba spełnić?

Kocia wyspa szuka wolontariuszy na misję

Syros Cats znana jest z ratowania bezdomnych i porzuconych kotów, lecz potrzebuje do tego pomocy. Właśnie dlatego poszukiwani są wolontariusze, którzy w zamian za ok. 5 godzin pracy dziennie przez 5 dni w tygodniu otrzymają zakwaterowanie, śniadanie i opłacone media. Brzmi świetnie, prawda? Pamiętajcie jednak, że takie udogodnienia nie są "darmowe, lecz wiążą się z karmieniem, sprzątaniem po zwierzakach czy nawet przebywaniem z nimi w najtrudniejszych momentach.

Greckie pomaganie kotom

Tegoroczny wyjazd na wolontariat nie jest już możliwy, lecz jeśli jesteście zainteresowani warto śledzić informacje przekazywane przez organizację w mediach. Kolejny nabór będzie przeprowadzany prawdopodobnie we wrześniu.

Syros - mała perłka w raju

Syros nie jest tak znana jak Santorini czy Mykonos, ale dla wielu podróżników to właśnie jej największa zaleta. Odwiedzając wyspę można liczyć na wyjątkowe widoki i prawdziwie grecki klimat. Największą atrakcją wyspy jest oczywiście Ermoupoli, czyli stolica regionu. To miejsce zupełnie inne niż większość greckich wysp:

kolorowe, neoklasyczne kamienice zamiast białych domków

imponujący ratusz na placu Miaouli

zabytkowy teatr Apollon, wzorowany na mediolańskiej La Scali.

Dodatkowo Syros oferuje wiele pięknych, ale mniej zatłoczonych plaż.