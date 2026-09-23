Szokujące sceny w Gdańsku. Pasażer opluł kierowcę i roztrzaskał szybę w autobusie

D.P
2026-09-23 12:05

Awantura w gdańskim autobusie! Sprzeczka między pasażerem a kierowcą szybko przerodziła się w poważny konflikt. 35-latek opluł kierującego, a później wybił boczną szybę autobusu, powodując straty przekraczające 18 tysięcy złotych. Sprawą zajęli się kryminalni, którzy zatrzymali agresywnego pasażera. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Szczegóły poniżej.

Wnętrze autobusu, obok na miniaturze policjanci prowadzący zatrzymanego. O ataku w Gdańsku czytaj na Eska Trójmiasto.
Autor: Dawid Olszewski, mat. policji

Agresja w Gdańsku. Mężczyzna opluł kierowcę autobusu i zniszczył pojazd

Do awantury doszło w środę (16 września) na przystanku autobusowym przy ul. Trakt św. Wojciecha. W jednym z autobusów komunikacji miejskiej agresywny pasażer znieważył kierowcę, a następnie wybił boczną szybę pojazdu. O całym zdarzeniu powiadomiono policję.

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- Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Oruni podczas pracy nad tą sprawą ustalili, że podróżujący autobusem 35-letni mieszkaniec Gdańska wszczął awanturę z kierowcą. Konflikt urósł do takich rozmiarów, że 35-latek obrażał kierującego, opluł go, a następnie wybił boczną szybę w pojeździe, czym spowodował straty w wysokości ponad 18 000 złotych – informuje mł.asp. Aleksandra Kluge z gdańskiej komendy.

Szybka akcja policji. 35-latek usłyszał zarzuty za zniszczenie mienia i naruszenie nietykalności

Policjanci szybko ustalili, kim był agresywny pasażer. Już dzień po przyjęciu zgłoszenia zatrzymali 35-letniego mieszkańca Gdańska i przewieźli go do jednostki policji. Tam mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące zniszczenia mienia oraz naruszenia nietykalności cielesnej kierowcy.

- Przyznał się do zarzucanych mu czynów. W trakcie wykonywania z mężczyzną czynności wyszło również na jaw, że jest on poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku celem ustalenia miejsca jego pobytu. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności – dodaje mł.asp. Aleksandra Kluge.

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