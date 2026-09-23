Szokujące sceny w Gdańsku. Pasażer opluł kierowcę i roztrzaskał szybę w autobusie

Agresja w Gdańsku. Mężczyzna opluł kierowcę autobusu i zniszczył pojazd

Do awantury doszło w środę (16 września) na przystanku autobusowym przy ul. Trakt św. Wojciecha. W jednym z autobusów komunikacji miejskiej agresywny pasażer znieważył kierowcę, a następnie wybił boczną szybę pojazdu. O całym zdarzeniu powiadomiono policję.

- Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Oruni podczas pracy nad tą sprawą ustalili, że podróżujący autobusem 35-letni mieszkaniec Gdańska wszczął awanturę z kierowcą. Konflikt urósł do takich rozmiarów, że 35-latek obrażał kierującego, opluł go, a następnie wybił boczną szybę w pojeździe, czym spowodował straty w wysokości ponad 18 000 złotych – informuje mł.asp. Aleksandra Kluge z gdańskiej komendy.

Szybka akcja policji. 35-latek usłyszał zarzuty za zniszczenie mienia i naruszenie nietykalności

Policjanci szybko ustalili, kim był agresywny pasażer. Już dzień po przyjęciu zgłoszenia zatrzymali 35-letniego mieszkańca Gdańska i przewieźli go do jednostki policji. Tam mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące zniszczenia mienia oraz naruszenia nietykalności cielesnej kierowcy.

- Przyznał się do zarzucanych mu czynów. W trakcie wykonywania z mężczyzną czynności wyszło również na jaw, że jest on poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku celem ustalenia miejsca jego pobytu. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności – dodaje mł.asp. Aleksandra Kluge.

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