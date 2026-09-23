Makabryczne odkrycie na Pomorzu! 45 zwierząt przeżyło piekło: "To się działo w XXI wieku"

Makabryczne odkrycie w gminie Damnica. Inspektorzy OTOZ Animals znaleźli martwe króliki

Inspektorzy OTOZ Animals, którzy przyjechali na interwencję do jednego z gospodarstw w gminie Damnica, zastali wstrząsający widok. Za posesją, w wyrzuconej torbie, znaleźli ciała pięciu zagłodzonych królików. Następne martwe zwierzę znajdowało się w klatce razem z 19 królikami, które wciąż żyły.

- Kiedy weszliśmy na tę interwencję, znaleźliśmy 5 martwych królików. Pozostała dziewiętnastka jeszcze żyje, ale ich maleńkie ciałka są skrajnie wyniszczone głodem. Niektórym można policzyć każde żeberko, każdą kosteczkę. Patrzą na siano tak, jakby było największym skarbem świata. Dla zdrowego królika siano to pokarm. Dla naszych króliczków jest dziś szansą na przeżycie

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Na terenie gospodarstwa przebywało również wiele innych osłabionych zwierząt, które nie miały zapewnionego dostępu do jedzenia i wody. Inspektorzy znaleźli tam małego kota, szczenię oraz kury, indyki, gęsi i kaczki. Jak się okazało, część z nich przetrwała dzięki pomocy sąsiada, który na własną rękę zaczął dostarczać im pożywienie.

- Sąsiad przyznał, że z własnego serca wrzucił im wczoraj kukurydzę, bo inaczej umarłyby z głodu. To nie opiekunka je ratowała. Ratował je inny człowiek. W domu alkohol. Problemy z prawem. A wokół zwierzęta zamienione w szkielety, które w XXI wieku umierały z głodu. Nie ma na to żadnego usprawiedliwienia

OTOZ Animals apeluje o wsparcie finansowe. Zwierzęta z gminy Damnica potrzebują leczenia

Podczas interwencji właścicielom odebrano w sumie 45 zwierząt. Wszystkie znalazły się pod opieką słupskich wolontariuszy, którzy rozpoczęli ich leczenie i bezpieczne przywracanie do prawidłowego odżywiania. OTOZ Animals zwróciło się również za pośrednictwem mediów społecznościowych z prośbą o wsparcie finansowe i rzeczowe. Koszty leczenia, wyżywienia i zapewnienia opieki tak dużej grupie zwierząt jednocześnie przekraczają codzienne możliwości organizacji.

Na liście najpilniejszych potrzeb znalazły się:

siano,

suszone zioła: rumianek, pokrzywa, babka, mniszek, melisa, mięta, tymianek oraz inne mieszanki ziołowe,

granulat dla królików,

żwirek i podkłady,

karma dla kotka,

karma dla szczeniaka,

środki na kastrację psiej mamy,

środki na leczenie wszystkich uratowanych zwierząt.

Osoby, które chcą wesprzeć uratowane zwierzęta, mogą wysłać potrzebne produkty do Paczkomatu SLU06M. Pomóc można również finansowo, dokonując wpłaty na zbiórkę dostępną pod wskazanym linkiem.

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