Strzały z wiatrówki w Siemirowicach. Uszkodzone okna w bloku mieszkalnym

Atak w gminie Cewice. Zniszczone mienie w kilku lokalach

Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór, 21 lutego, na terenie województwa pomorskiego. Spokój jednego z osiedli mieszkaniowych w Siemirowicach (gmina Cewice) zakłócił huk i brzęk pękającego szkła. Nieznany sprawca wziął na cel wielorodzinny budynek, oddając w jego kierunku strzały z broni pneumatycznej. Siła uderzenia była na tyle duża, że wystrzelony śrut przebił szyby w aż czterech oddzielnych mieszkaniach.

Lokalna społeczność jest w szoku i nie kryje silnych emocji, komentując to niebezpieczne zajście w sieci. Przestraszeni lokatorzy opisują skalę zniszczeń i wyrażają nadzieję na szybkie schwytanie wandala.

„- Mam nadzieję że szybko ustalą sprawcę. Nie tylko ja jestem poszkodowana jest nas już cztery osoby” - relacjonuje mieszkanka bloku w mediach społecznościowych.

Inne głosy pojawiające się w internetowych dyskusjach wskazują na drastyczny spadek poczucia bezpieczeństwa. Miejscowi podkreślają, że jeszcze do niedawna tak agresywne zachowania były w ich sąsiedztwie czymś zupełnie niewyobrażalnym.

„- Za naszych czasów Siemirowice to było najbezpieczniejsze miejsce na ziemi i takie bandyckie wybryki nie miały miejsca!” - dodaje druga.

Policja z Lęborka prowadzi dochodzenie w sprawie strzelaniny

Mundurowi pojawili się na miejscu zdarzenia natychmiast po zgłoszeniu, o czym informuje „Dziennik Bałtycki”. Obecnie trwają intensywne czynności służb mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zajścia. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku prowadzą postępowanie w kierunku zniszczenia mienia i koncentrują się na ustaleniu tożsamości strzelca. Wciąż nie jest jasne, czy był to jedynie bezmyślny wybryk chuligański, czy też celowy atak podyktowany konkretnymi motywami.

Powagę sytuacji podkreśla sołtys Siemirowic, który skomentował sobotni incydent dla mediów. Zbigniew Krefta zwraca uwagę na parametry techniczne współczesnych wiatrówek, które potrafią generować olbrzymią energię. Jego zdaniem, skoro pocisk bez trudu pokonał barierę w postaci szyby, bezpośrednie trafienie w człowieka mogłoby skutkować trwałym kalectwem lub nawet śmiercią.

